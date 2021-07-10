吳亦凡提告都唔收手　選妃潛規則爆料者準備報警

前韓國男團EXO成員的內地男星吳亦凡，遭仲讀緊書嘅內地網紅都美竹爆料「選妃潛規則」，條件就係要求女生係00後或者正在高考嘅未成年女生！消息一出即引起熱議，男方嘅工作室火速出聲明否認，仲警告女方立即刪除涉嫌侵權內容，更指律師亦已完成取證，並將立即訴訟及報案。通常去到提告呢個位，之後雙方都會沉靜落嚟等判決，但係今次一反常態，女方高調發文反擊之餘，講明準備報警並向警方遞交所有的材料，仲話會有經歷相同嘅受害者，帶住證據一齊配合警方調查。

都美竹發咗篇長文講番依家嘅心情，同埋點解要準備報警：「我們就想要一句簡單的道歉，為何這麼難……我理解有不相信我的人，但是我想說，事情都到這個地步了，如果是假的，我何必要這樣去硬碰硬？公道自在人心……誰做了誰就要承擔，既然做過這樣的事情，無論保護的再怎麼好，都不會沒有一點蛛絲馬迹可尋，既然事情已經做到這種地步，我也沒有需要甚麼考慮的了，我準備報案，向警方遞交所有的材料，我們會積極的配合警方，去查明所屬社交網的實名訊息或者定位，查明註冊者身份等，這兩天會有經歷相同的受害者，帶着證據一起配合警方調查。」

網民對呢件事嘅睇法好兩極化，一邊覺得都美竹係借吳亦凡提升名氣，繼續出招都係想加大個效果，而另一邊就覺得吳亦凡講明會提告都唔收手，相信都美竹應該係有「毀滅性」嘅資料喺手，如果唔係都唔會選擇硬抗落去。