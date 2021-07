HBO 90年代神劇《色慾都市》(Sex and the City)今年初宣布開拍延續篇《And just like that...》,並將於HBO Max上架。而3位「色慾女」主角「Carrie」莎拉謝茜嘉柏加、「Miranda」仙菲亞尼克遜(Cynthia Nixon)及「Charlotte」 姬絲汀戴維絲(Kristin Davis)將回歸,而她們日前正式埋位為劇集開工!

而莎拉今日就於社交網站上載她與兩位拍檔在紐約街頭拍攝的首張劇照,照片中她與仙菲亞及姬絲汀一字排開行街。照片曝光後大批fans爭住留言,除了表示回憶返晒嚟之餘,亦大讚她們仲係咁靚。不過似乎張劇照是P圖,皆因傳媒現場拍攝到的開工照片3位主角樣貌較老。其中56歲的莎拉更皺紋白髮盡現!