應援勁過小鮮肉　張學友「登六」創6大香港奇迹

今日（10日）是「歌神」張學友的60歲生日，有內地網友網晒一段聲稱是張學友所屬的環球唱片職員昨日（9日）上載為他預祝生日的短片。片中見迷你派對似在公司的會議室內進行，牆上貼有「Happy Birthday」的字樣，現場有十多位戴上口罩的職員，以及環球高層黃劍濤，而一身便服打扮及同樣戴上口罩的張學友開香檳，眾人即拍手歡呼，他說：「多謝晒大家，祝身體健康！」並雙手合十向在場多位同事致謝。不少網友見到這短片均反問是否最新影片，發布的網友留言：「是今天（9日）下午！今天和同事一起過生日！生日快樂！」同時，環球唱片官頁亦上載大批港台歌手為學友「馬拉松式」生日祝賀片段，包括好友李玟、任賢齊、吳建豪、AGA、李幸倪等。

另外，內地多個地方包括廣州、上海及雲南等地的歌迷，均為張學友進行生日應援，有消息指上海歌迷會已安排在上海正大廣場、准海百盛廣場、中山公園龍之夢共三個地點的大屏幕，在今日（10日）由早上7時至晚上10時，進行滾動式播放慶生短片，全日三個地點共播放180次，有網民估計花費至少要500萬人民幣（約港幣598萬元），難怪有網友笑言全是「富豪歌迷」！另外也有歌迷在家悉心打造生日派對，並「大晒冷」展示所珍藏的專輯。

無人不識的張學友正式「登六」，回顧出道至今36年來，唱盡悲歡離合，是有情人愛是永恒的見證，也是為大家在大時代下引來驕陽，這位跨世代歌神創造的記錄，如滿天星不能盡錄，但當中有六大記錄，至今無人能破，更是不可不知的香港傳奇！

第一：全球銷量僅次Michael Jackson（米高積遜）

1995年張學友推出的四張專輯包括《擁友》及《過敏世界》，累積銷量逾500萬，在全球排名第二，銷量僅次美國天王Michael Jackson。

第二：首登美國Billboard的華語歌手

2018年《1/2世紀演唱會》世界巡迴澳洲站，以總票房232萬美元（港幣約1802萬）的驕人成績，登上美國Billboard當周全球演唱會票房排行榜冠軍，成為首位奪冠的華語歌手。

第三：打破健力士記錄

2010年舉行的《1/2世紀演唱會》以12個月內累積觀眾總數達到2,048,553人次，打破健力士巡演觀眾人數最多的記錄。

第四：逃犯剋星

2018年在內地各省舉行巡唱，更令逃犯們慕名而來，警方透過個唱現場的人臉辨識系統，一年內拘捕至少80名逃犯，故張學友有「逃犯剋星」之名。

第五：音樂劇場次最高

1997年張學友親自策劃及主演的音樂劇《雪狼湖》連續上演42場，至今仍是香港音樂劇場次的記錄保持者。

第六：首位獲世界傑青的男歌手

1998年張學友在香港獲選為十大傑出青年，翌年更榮獲世界十大傑出青年之一，是首位香港男歌手奪得此殊榮。