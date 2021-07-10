天生躁狂！辛潘澳門拍戲企圖謀殺記者潛逃香港

奧斯卡金像影帝辛潘（Sean Penn）出晒名躁底，曾因打人而坐過監之餘，更試過企圖謀殺記者！

1987年，辛潘因鹵莽駕駛及拍攝電影《青幫風雲》（Colors）時在片場打臨時演員而被判入獄60日。除了踎監之外，他亦被法官下令進行為期6個月的心理療程來改善暴力行為。當時女法官說：「我認為佢有才華，但我認為佢呢種行為冇任何理由。」在打臨記之前1年辛潘亦在夜店毆打音樂創作人，而原因就是他以為那名男子吻其妻子麥當娜（Madonna）。最終他獲判緩刑1年及罰款1,700美元。此外，他亦試過毆打兩名嘗試影麥當娜相的英國攝影記者而被捕。江山易改本性難移，2009年10月他又再重施故技腳踢狗仔隊而被起訴。

不過最大鑊一次是1986年，他與結婚1年的妻子麥當娜在澳門拍攝電影《上海驚奇》（Shanghai Surprise），期間一名攝影記者到他的酒店房拍攝被他發現，並與助手合力將他拉到9樓高的露台企圖將他掟落樓以示威嚇！最終辛潘因企圖謀殺而被捕，被扣留期間他成功逃離羈留所並坐水翼船潛逃到香港。後來你被葡萄牙政府赦免。

而辛潘與第二任妻子羅冰韋特（Robin Wright）的兒子Hopper亦曾犯過事，他於2018年亦因藏毒而與女友一同被捕！當時辛潘因嬲爆兒子不爭氣而不打算保釋他，知情人士指辛潘不滿Hopper未有珍惜他給予的機會，但仍會畀多次機會囝囝改過：「佢已經叫咗Hopper盡快接受戒療。」