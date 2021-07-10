鷹眼助攻！《黑寡婦》北美開畫勁收破晒紀錄

千呼百喚始出來！漫威（Marvel）超級英雄大作《黑寡婦》（Black Widow）多次因疫情改期上映後前晚終於在北美開畫。結果一如所料，《黑》開畫勁收1,320萬美元（約1.03億港元）打破《F9狂野時速》（Fast and Furious 9）710萬美元（約5,538萬港元）票房紀錄，而成為疫情期間北美最高開畫票房電影！

除了破《狂》紀錄之外，更打破埋漫威兩部超英片《蟻俠2：黃蜂女現身》（Ant-Man and The Wasp）、《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）以及DC超英片《神奇女俠》（Wonder Woman）的周四晚開畫票房！票房分析員更預計影片最終開畫3日有機衝破9,000萬美元（約7億港元）票房。

雖然《黑》女主角史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）盛傳因再度懷孕而缺席宣傳活動，不過她的「復仇者情人」「鷹眼」謝洛美維拿（Jeremy Renner）就好有心，昨日於社交網站貼《黑》海報並加拍手及心心emoji為影片宣傳。