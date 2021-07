鷹眼助攻！《黑寡婦》北美開畫勁收破晒紀錄

千呼百喚始出來!漫威(Marvel)超級英雄大作《黑寡婦》(Black Widow)多次因疫情改期上映後前晚終於在北美開畫。結果一如所料,《黑》開畫勁收1,320萬美元(約1.03億港元)打破《F9狂野時速》(Fast and Furious 9)710萬美元(約5,538萬港元)票房紀錄,而成為疫情期間北美最高開畫票房電影!

除了破《狂》紀錄之外,更打破埋漫威兩部超英片《蟻俠2:黃蜂女現身》(Ant-Man and The Wasp)、《銀河守護隊》(Guardians of the Galaxy)以及DC超英片《神奇女俠》(Wonder Woman)的周四晚開畫票房!票房分析員更預計影片最終開畫3日有機衝破9,000萬美元(約7億港元)票房。

雖然《黑》女主角史嘉娜祖漢遜(Scarlett Johansson)盛傳因再度懷孕而缺席宣傳活動,不過她的「復仇者情人」「鷹眼」謝洛美維拿(Jeremy Renner)就好有心,昨日於社交網站貼《黑》海報並加拍手及心心emoji為影片宣傳。