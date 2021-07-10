夏日全新特飲　解渴消暑

來到夏天，無論何時何地都需要補水，坊間餐廳或飲品店在這個夏日，推出多款特別設計的新特飲，大家在悶熱的天氣之下，來一杯冰涼清爽的飲品，即時掃走炎熱。

盛夏玫瑰

夏天除了豐收的水果，還有數之不盡的鮮花，HABITU由現時至8月31日推出Rosemantic Summer，當中有一系列玫瑰特飲和食品，巴西莓玫瑰意式冰搖以士多啤梨、藍莓和紅莓汁配玫瑰蜜糖泡沫，亦可加指定價錢升級雞尾酒。巴西莓玫瑰奶碎冰以紅莓果蓉、巴西莓加豆奶冰配搭，另一款巴西莓玫瑰奶泡咖啡，啡香及豆香互相配合。飲品和店內的麻糬窩夫配玫瑰雪糕或西班牙肉桂條來品嘗，滿口玫瑰香。

台飲專區

香港人很喜歡喝台式飲品，每每在街見年輕人都是手拿一杯在逛街，近日在馬鞍山開設分店的三星台菜食堂概念店，特別設有台式特飲專區，當中包括士多啤梨珍珠燕麥奶、斑斕紅豆椰香奶、紫薯紅豆燕麥奶、5款口味的鮮果乳酪 和濃香仙草咖啡等新口味，客人可安坐能容納30人的長枱慢慢歎。

周年新品

很多餐廳在周年紀念，總會推出一系列的優惠和新品，Pacific Coffee於7月踏入29周年，趁這個時間推出夏日限定食品和飲品，當中包括富地道色彩的鴛鴦其樂冰和酸甜的凍荔枝乳酪茉莉綠茶（7月14日至9月7日供應），配上29周年特別版紙杯來喝，分外有意義。

法式滋味

法國甜品造型精緻、味道吸引，一向是港人喜愛之選。星巴克在這個夏日，以法式甜品忌廉泡芙作靈感，推出不同的特飲。士多啤梨法式泡芙忌廉星冰樂和士多啤梨法式泡芙鮮奶咖啡選用雲呢拿吉士醬、士多啤梨果肉醬等製作，朱古力法式泡芙忌廉星冰樂和鮮奶咖啡，則有濃郁的朱古力醬，甜而不膩。

健康真物奶

近年的咖啡或飲品，都流行素食的選擇，Pret A Manger近日推出的凍榛子燕麥奶咖啡和凍法國玫瑰花椰子米奶紅茶2款凍飲，就選用植物奶配合英國直送的咖啡和茶沖泡，前者滲出淡淡堅果香氣，後者有清新花香，配合新出的香橙煙熏鴨肉沙律、大蝦菠蘿牛油果沙律或其他亞洲風格的輕食，感覺剛好。

市集限定

每逢假日，大批市民會出動，除去行山，逛市集也是個好選擇，HYPEBEANS於7月參加鰂魚涌的市集，除供應店內的咖啡飲品，還特別推出2款限定特飲，Cold Brew Lemonade選用含酒桶發酵香氣的咖啡豆配檸檬、湯力水和梳打調配，酸甜清爽。另一款 Charcoal Sesame Latte 選用黑芝麻及竹炭粉製作，黑白分明勁搶眼。

地道風味

連鎖快餐店McCafé趁夏日於即日起推為全新珍珠系列款式，包括全新阿華田珍珠鮮奶及宇治抹茶珍珠鮮奶。阿華田珍珠鮮奶帶有濃郁朱古力麥芽味，而阿華田混合3.7鮮牛奶調配後層次分明，煙韌黑糖味珍珠加阿華田脆脆，視覺和口感都非常豐富。另一款宇治抹茶珍珠鮮奶則採用京都宇治抹茶粉，馥郁甘香的抹茶與3.7鮮牛奶完美融合，帶來大和幸福滋味。