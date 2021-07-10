對馬戰鬼剪輯回歸　PS5版更靚更好Feel

不經不覺，去年在遊戲界廣受好評的《對馬戰鬼》(Ghost of Tsushima) 即將踏入一周年紀念，雖然續作有排都未推出，但開發商為回饋Fans，將於今年8月20日推出遊戲的導演剪輯版，並會在PS5及PS4主機同時推出，等大家呢個暑假重投對馬島戰役！

新的導演剪輯版除收錄原版遊戲和迄今出過的所有追加內容外，還追加了「壹岐島」篇章，主角仁將前往島上調查蒙古人出沒的傳聞，展開新的冒險。期間有新敵人待玩家挑戰，並可從中取得新技能、新甲冑及新獎盃。導演剪輯版亦加入了更多迷你遊戲及動物，即使是舊玩家也感到耳目一新！

針對PS5平台，剪輯版特別提供一些優化功能，例如過場動畫的人物口形，將與日語配音相符，一改舊版語音不對口形的問題。另外，PS5主機的3D音效、觸覺回饋和自適應扳機功能，新版亦全數支援，同時大幅提升載入時間、加入4K解析度和60 FPS鎖定幀率等選項，令遊戲體驗進一步提升，玩得更有Feel！

遊戲提供數位版及實體版，預購將會獲得數位迷你原聲帶，收錄了原版《對馬戰鬼》的曲目和兩首壹岐島的新歌，還有內含《對馬戰鬼》精選畫作及10張壹岐島新概念圖的數位美術集。特別一提，只要在推出前任何時候於PS Store預購，即可立即獲得下載PS4舊版的遊戲權限，提前開始玩，待導演剪輯版於8月推出後便可轉移進度，無縫接軌繼續玩。