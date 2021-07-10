支持領養！鍾雨璇為公平唔參加寵物攝影比賽

歌手鍾雨璇（Ophelia，前名蘇慧恩），與好友高晉、曾頌珊、Heartgrey及王漢勛，出席寵物攝影比賽，Ophelia透露這是其寵物書衍生的攝影比賽，坦言為了公平，自己沒有參賽，亦沒有做評審，又笑言很喜歡其中一張相：「因為佢同我隻貓『白雪雪』一樣，都係布偶，不過都冇用，因為我唔係評審。」她又透露今日（10日）亦發布與Heartgrey的新歌《Save A Life》，新歌呼籲大家支持領養、不要棄養，寵物眼中只有主人一個，不可隨便拋棄牠們。

高晉及曾頌珊各自帶同領養的豹貓及愛犬前來，其中曾頌珊分享被愛犬整蠱的趣事：「佢成個小魔星，好曳，試過有次我食個叉燒飯，佢將個公仔掟過嚟盒飯度，然後仲奸笑。」同樣有養狗的高晉亦分享試過有次半夜見到在枱上有個影，以為自己撞鬼，豈料原來是愛犬跳了上枱。Ophelia即想起同樣自以為撞鬼的經歷：「我成日疑神疑鬼，嗰陣養咗白雪雪冇耐，可能仲未習慣屋企多咗佢，成日見到個影跑嚟跑去，同埋聽到有啲聲，以為自己撞鬼，點知原來係白雪雪，但過咗一排就冇事。」她又笑言有次被愛貓整蠱：「年初一起身原來佢屙咗篤金喺我門口，但我嗰陣唔知踩咗落去，不過嗰年就好旺。」