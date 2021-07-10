日本蜜桃成熟時　香甜爆汁

夏天係多種水果當造之時，依家至9月嘅日本蜜桃更係最為水嫩多汁嘅時候，正所謂不時不食，點可以錯過呢？日本蜜桃入面又數岡山及山梨出品最享負盛名，因為粒粒都水分充足、果肉香滑，而且甜度高，可以話係色香味兼備，價格也因而較其他地區產為高；當中又以山梨蜜桃產量稱霸全日本。

山梨產蜜桃現時以白鳳桃為主，但個別地區或品牌所種植的白鳳桃，外皮顏色、甜度、質感和質素等分成特秀、大糖領等等級。特秀平均甜度多為12度或以上，大糖領桃味濃，平均甜度高於13.5，還要多汁無渣。其他還有一宮白鳳、春日居白鳳桃、白鳳桃等。

日本直送蛋糕

蜜桃除了可以原個食用當水果外，還可以炮製成多款蛋糕甜品呢！好似日本最具規模及歷史最悠久嘅蛋糕及和菓子連鎖店Chateraise於即日至8月12日期間，推出日本山梨縣白桃企劃，推出多款期間限定嘅香甜桃糕點。由於品牌製作工場與白桃農家距離近，可以確保白桃樹上熟成後以最短時間直送工場製成各款甜點，令質素更有保證。

多花款鹹甜點

而沙田帝都酒店嘅櫻田日本餐廳更由即日起至8月1日期間推出「山梨白桃午後喫茶」下午茶（兩位用）。餐廳帶來多款白桃製甜點，包括白桃果撻、白桃拿破崙、白桃白朱古力慕絲、白桃雪葩及原個山梨白桃；鹹甜方面則有焦糖鵝肝卷、火炙和牛壽司、火炙帆立貝黑松露壽司和雲丹魷魚壽司，隨下午茶附送兩杯手調蒸餾咖啡或白桃梳打，更可以優惠價HK$198享用Clarence Hill汽酒一瓶，將時令甜滋味盡情食個夠！