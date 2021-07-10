商天娥拍《寶》劇因為馬國明：佢睇穿每個人

在無綫劇《寶寶大過天》中飾演烏龍嫲嫲的商天娥，日前接受電台節目主持人車淑梅訪問，談及再拍劇原因，她說：「6年冇拍劇，我係有信心嘅，因為朋友都話『餓』咗我嘅戲好耐。今次復出原因，一係戲癮；二係同馬國明有關。我識咗佢好多年，佢成日喺化妝間主動同我傾偈，娥姐前、娥姐後，我笑日日都見佢，爆show爆到七彩，係咪儲錢娶老婆？佢話希望買多間屋畀阿媽住。（咁係咪代表依家嗰間留畀自己？）哈哈，我唔可以代佢講嘢嘅。」大讚馬國明觀察力强、心思細密，懂得以不同方式跟不同人溝通：「好似我個樣咁嚴肅嘅，佢都有本事同我傾到偈，即係佢睇得穿每一個人，所以我覺得呢個仔有佢自己安排同想法，佢直情係個好老公，我覺得呢啲係湯（洛雯）小姐嘅福氣。」

不少劇迷將《寶》劇和之前的《BB來了》作比較，她覺得：「我都有睇《BB來了》，佢哋話呢套係第二集，我先至咁大興趣。不過，比較係正常嘅，咁先至有話題，我唔介意。我覺得每一個人都各有自己嘅忠實觀眾，有人鍾意（李）佳芯，我都好鍾意佢，但係香香（岑麗香）每一個位都係咁靚喎！」

商天娥2010年40多歲時才與男友Patrick結婚，有說男方之前暗戀她10多年，一直未婚默默在等待她，她聽罷哈哈大笑：「呢樣嘢你要問佢。大家都係40幾歲成熟嘅人，問咁多做乜？我要嘅係依家嘅佢！我好記得，我哋第一次單獨約會，佢話：『我唔係好有錢，你唔會介意嗎？』我就話咁就好囉，我唔鍾意好有錢，夠就得啦！」她的心願是生兩個女兒，可惜未能如願，她坦言曾考慮領養，但又擔心小朋友惡習、脾性等問題，最後放棄這念頭，覺得兩個人相愛就夠。