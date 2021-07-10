IB攻略：2021 IB放榜攻略　留港還是海外升學？

今年香港IB狀元大豐收，全港出產狀元數目多達130名，比往年20-30個要多出數倍！成績令人鼓舞。有不少學生問到放榜後該如何部署，過外國好還是留香港好？疫情情況仍然嚴峻，應該選擇Gap Year 還是直接上課？

首先關於去留香港，同學應該先看自己的成績是否達到大學要求，例如外國一線大學成績要求為40分，但是香港取錄的要求是38分，而自己成績只是39分的話，當然沒有選擇。對於有選擇的學生，而又未確認，記得查看接受Conditional Offer的Deadline，因為就算成績達標，但是過了Deadline，一樣是失去Offer。

第二，學生應該想想工作考量，未來希望在哪裏工作？哪裏定居。不少學生透過升學讀書，其實是順便移民，所以工作和職業技能要求都非常重要。另外，職業可否Transferable 去其他國家都是非常重要，例如在香港讀醫科的學生就甚少考慮移民，因為很多國家都是保障本地就業，未必會接受外來醫生。

最後的建議，就是給成績不達標的學生。如果文科的科目差2-3分才到達高一個等級，同學可以考慮申訴成績，例如History、Business、English 都可以考慮，至於數學科，筆者甚少聽過學生能夠申訴成功的，始終數字有絕對的對與錯，很難申訴。另外一個選擇，就是問自己高中是否可以重讀IB，下年再戰。當然，最後同學仍然可以採取主動攻勢，電郵及聯絡大學教授，看看會否有最後機會，有關部門或許能給你的誠意所打動。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣