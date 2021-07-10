親友被指搞小動作！炎明熹自嘲懵吓懵吓　唔怕被雪

無綫節目《聲夢傳奇》一班參賽者出席商場活動，獲星夢高層何麗全及500名粉絲到場支持，場面墟冚。眾人輪流上台唱歌及玩遊戲，之前聲帶出事的大熱炎明熹（Gigi）表現已差不多回復之前水準，亦見她心情未有受近日新聞影響。受訪時講到決賽在即，Gigi坦言心情緊張：「好多嘢要準備，又要練體能同埋練歌。（聲帶好番未？）好咗好多，就嚟冇事。」講到近日是非纏身，最新就有指其親友在背後搞小動作，向外宣稱她是自由身，借唱片公司招手逼無綫畀冠軍，她表示不知此事：「都冇必要問番屋企人，做好自己就算。（其實你已經同無綫簽咗約？）我都係懵吓懵吓，交畀屋企人處理，因為我仲細，好相信屋企人。」

問到可擔心因此事被牽連影響成績？她謂：「只要做好自己就得，目標只係想唱好啲歌。（擔心呢件事影響外界對你嘅觀感？）唔會，我好易唔記得唔開心嘅事，所以冇乜嘢。（心情冇受影響？）影響唔到我。」但可擔心因此事而攞不到冠軍？她坦言：「我參賽都唔係為咗攞冠軍，係想攞經驗，做好自己就得，名次我唔理。（驚唔驚呢件事激嬲無綫，將你投閒置散？）順其自然，因為我都唔知，交畀個天同公司安排，我個人比較佛系。（放你入『雪櫃』都唔怕？）雪櫃幾涼爽，尤其是夏天，哈哈。」

而講到她日前拍攝奧運主題曲MV被指黑面又企最側邊，她解釋：「嗰日因為我啱啱要做少少嘢先過嚟，所以就咁啱側邊有個位，同埋我唔想成日企中間，而黑面就係因為我嗰日覺得自己跳舞跳得唔好睇，反思緊點解跳得咁奇怪。」