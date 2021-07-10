「三神」為張學友賀壽　庾澄慶：希望你永遠不降Key！

歌神張學友今日（10日）60生日，其所屬的環球唱片就非常窩心，安排了中港台共60位歌手為學友拍片送上生日祝福，當中還包括歌神接班人陳奕迅、早已升上神枱的譚詠麟和台灣歌神庾澄慶，一於三神合體，齊賀學友「登六」！

到底「三神」有甚麼祝福說話給學友？譚詠麟一定最啱聽，因為歡迎學友加入他的行列﹕「學友學友，祝你生日快樂，歡迎你加入我哋呢永遠25歲嘅大家族，唱多啲好歌畀我哋聽，唱多啲好似例如《每天愛你多一些》呢啲咁靚嘅歌畀我哋聽。」

至於跟學友非常老友的庾澄慶更表示對方唱紅他的歌：「7月是學友月，我喜歡他唱我的歌（隨後唱《祗願一生愛一人》），真的很有成就感，祝身體健康，永遠不降Key！」

身為學友接班人，偶像生日，陳奕迅難掩興奮之情：「張學友先生，我祝你生日快樂，希望你好似你平時咁，繼續生生猛猛咁樣唱歌畀大家聽，畀我哋啲樂迷可以沉醉喺你歌聲之中。」講完廣東話，他很貼心地轉用國語講：「很誠懇地祝張學友，我們的歌神生日快樂，身體健康。Happy Birthday Jacky﹗」

作為學友迷妹的孫燕姿跟譚詠麟心有靈犀，在片中唱了學友經典金曲《每天愛你多一些》的一句歌詞：「7月份是學友月，我最喜歡聽他的『而每過一天每一天這醉者』我年紀比較大，所以我比較知道他早期的歌曲，《一千個傷心的理由》、《吻別》。這些年我都有機會看過他本人，他都有來做我的演唱會嘉賓，很榮幸這樣子，因為我未出道時聽他的歌，他後來做他的巡演，我記得跟家人朋友一齊去看他的表演。在他的特別日子裏，希望他過得很開心，繼續為我們唱歌，趕快出單曲及CD在你生日，祝你身體健康、生日快樂。」