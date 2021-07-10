新「素」有驚喜　新品新滋味

潮流興食素，為了提升素食質素及味道，近年有唔少創新素食材加入市場，好似素牛、素豬肉、素午餐肉等，今年各大品牌再下一城，推出兩款創意新品，分別是素海鮮及素雞肉，令素食變得更多元化更精彩。

海鮮系列

由OmniFoods推出的新產品系列名為「OmniSeafood新海鮮」，包括Omni Classic Fillet新魚柳、Omni Golden Fillet新炸魚柳及Omni Ocean Burger新魚堡3款產品，並以原味、脆炸及炸魚柳塊面貌登場。系列採用獨有純素蛋白質配方，主要來自非基因改造大豆，豌豆和大米植物蛋白，以百分百植物性食材演繹出不一樣的白身魚肉質感與味道，帶來更天然、健康，入口更猶如嘗到真正魚肉般的帶鮮甜味道。此外，系列亦有OmniTuna新吞拿及即將面世的OmniSalmon 新三文魚，非常多樣化。新系列均獲純素認證、無五辛，不含反式脂肪和膽固醇，無人造色素、激素和防腐劑等，亦能提供蛋白質。

植物雞肉

另一款全新素食是植物雞肉TiNDLE，由新加坡食物科技公司研發，含9種非基因改造、非新穎性全植物配料，不含激素、抗生素、膽固醇，但每100克內含有17克的蛋白質。由於新品製造過程中能夠節省74%的土地和82%的用水量，溫室氣體排放量也能減少88%，故是美味又營養價值高兼能對環境保護作出貢獻的植物肉。為了讓更多人品嘗到新品的滋味，品牌於16家飲食企業合作，推出以植物雞肉炮製的菜式，好似四川風味煙捲餅、經典炸雞格仔餅、燒烤雞肉丸、宮保雞丁、漢堡包等。

唔想動手煮，都可以選擇到餐廳享用，好似大家樂最近就選用素豬扒炮製出王牌「招牌焗」系列新成員的「 招牌焗素豬扒飯 」，以優質素豬扒配搭全蔬菜底純植物醬汁及紅米蛋炒飯底，為一家大細帶來全新超「植」素食新選擇。餐廳採用英國Vegetarian Society認可的優質特選厚切無骨植物肉所炮製而成的外脆內嫩素豬扒，以全植物食材包括大豆及小麥等製作而成，一口咬下口感鮮嫩Juicy，加上低脂及不含膽固醇，兼提供豐富的膳食纖維，夠晒健康有營。

川辣滋味

川菜餐廳麻辣燙Chilli Fagara的麵食外賣品牌HOT'N'MEEN最近就推出全新夏日純素系列，把經典麵食及水餃的配料換上植物肉，將環保綠色生活融入美食。新菜式包括四川鹹菜IMPOSSIBLETM水餃，以皮薄的水餃皮包着經調味的IMPOSSIBLETM植物肉及鹹菜，非常醒胃。全新Karana紅油抄手則含有由大樹菠蘿製成的全植物肉、木耳及紅蘿蔔餡，驚喜十足。餐廳更將植物肉加入多款麵食中，包括Karana麻辣涼拌素冷麵、Karana擔擔麵和Karana北京炸醬麵，帶來四川素滋味。