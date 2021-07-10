譚嘉儀愛貓耍小姐脾氣　黑晒面屁股對鏡頭

歌手譚嘉儀的「囡囡」雪雪屬藍白英國短毛貓品種，頭圓眼大，有張開臉八字臉，四腳踏雪又成身軟腍腍，可是可愛如「白雪公主」亦有小姐脾氣，拒絕表演行「cat walk」外，影相時愛用pat「得」鏡頭，就算出動零食及「撩貓神器」，雪雪一度擺出「厭面臉」，令人哭笑不得，直至回到其「私家車」休息，牠才萌樣再現，嘉儀表示：「可能雪雪怕陌生，佢平時喺屋企好乖。」

屬新手「貓奴」的她記得帶雪雪回家時僅度過2周「蜜月期」就要經歷「生離死別」：「佢只得2個多月大時，因為天氣太冷有啲咳，醫生話佢患咗嚴重肺炎，成個肺仔花晒要留院，我驚到喊晒，好心痛，擔心到人都瘦晒。」在雪雪留院期間，她心情猶如過山車，因愛貓病情反覆，她說：「最慘係喺醫院只可以透過個螢光幕見吓，但佢又用個pat pat『得』住鏡頭，連個樣都睇唔到，都唔知佢有幾唔舒服。」在最無助時，不停祈禱望上帝打救，結果奇迹出現，肺部陰影突然消失，再留院兩個月就逐漸康復，但回家後仍要暫瞓氧氣箱助呼吸。

大難不死必有後福，嘉儀發現雪雪病愈後超聰明，自豪話：「佢知我幾時返屋企，會喺門口等我，又好快學識sit同hand hand，仲好似狗咁，鍾意玩拋波，又好似人咁，聽歌聽到搖頭、會睇電視，仲明白我講乜，會喵喵喵聲答我。」

場地提供：良辰美事