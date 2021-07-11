【是日通勝】（一點居士）

辛丑年六月初二庚申木除日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：動土、掃舍、理髮

忌：安床、結網、開倉

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：1、2、4、9

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座

對前路感到迷惘，投資有機會面臨虧損。

金牛座

人氣上升，主動幫助合作夥伴可令你受益。

雙子座

先處理私事，解決後顧之憂，才可專心工作。

巨蟹座

獲身邊人支援，困擾多時的難題終於解決！

獅子座

耐性被耗盡，但切勿因趕工而忽略細節。

處女座

處事爽快，惟事後要仔細覆核，提防出錯。

天秤座

再忙碌也不能忽略家人，以免得不償失。

天蠍座

客觀形勢不斷變，跟車太貼有機會出事！

人馬座

信口開河易惹禍，勿在工作場合亂說話。

山羊座

不要呆在家中了，趁星期日出外走走吧！

水瓶座

出街逛逛已能收獲好心情，還不趕快起程？

雙魚座

花時間了解工作夥伴，可促進合作關係。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）龍 人氣升

（跌）鼠 財運跌

鼠

財運下跌，切忌貪心，提防被騙徒盯上。

牛

保持心境開朗，可減低疾病纏擾的威脅。

虎

是日沖煞，信心不足，行事畏首畏尾。

兔

一寸光陰一寸金，今天勿浪費時間啊！

龍

運勢旺盛，人氣上升，做事得心應手。

蛇

跟另一半撐枱腳，可令感情關係升溫。

馬

桃花運上升，保持耐心，脫單不是夢。

羊

容易破財，要管好荷包，花錢宜節制。

猴

健康運好轉，趁假日做運動鍛煉身體。

雞

看事物要客觀一點，可避免錯判形勢。

狗

工作運上升，財運也不錯，心情大好。

豬

愛情運平平，易因情敵出現而失信心。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

先人一步 觀眉可知性格與運程

在面相學中，眉毛為文昌宮，主人的財運與智慧，五行屬性是木。那麼，哪種眉形才算好？下面就為大家分析如何通過觀察眉形來洞悉一個人的性格與運程。

1.八字眉

財運和人際運都不錯。這類人的性格隨和，和藹可親，樂善好施，是頗受大家歡迎的一類人，財運雖然不錯，但也需要費點功夫才能獲得，也就是「辛苦命」了。幸好八字眉的人，樂觀開朗，對人和事的阻礙看得較透，具有自我調節的能力。性格缺點是喜愛守秘密，有着封閉內心真正想法的一面。

2.一字眉

屬耿直、忠誠、富有同情心、講義氣的一族，所以這類人有良好的偏財運，惟正財運稍遜。小人多，貴人也多，是因為一字眉的朋友有着敢於直言勸諫的個性，容易得罪一些了解他

的人，然而，好心還是會有好報的。建議一字眉的朋友要養成說話婉轉的習慣，運程會更佳。

3.新月眉（柳眉）

性格優點是溫柔圓滑、待人有寬容之心、有着很好的人際運。這類人的正財運較佳，偏財運稍差，工作運算是平穩。性格缺點是多情，對迅速要決策的事會顯得遲疑，由於考慮過於周全，有可能失去好的機會。