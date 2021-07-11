從來冇埋怨父親！朴寶劍15歲孭巨債曾申請破產

韓劇《請回答1988》及《雲畫的月光》的28歲男神朴寶劍，去年8月底入伍，正在海軍文化宣傳團服役，形象健康的他是廣告商的寵兒，曾為汽水、床上用品及服裝等擔任代言人，但原來他於學生時期便因為父親而欠下巨債，最後為了幫家人還債而決定做藝人。

朴寶劍的母親在他4年級時去世，因為家境貧困，朴寶劍於15歲時便希望早點找工作幫補家計，拍下自己自彈自唱的影片發給事務所，他於2011年以演員身份身道，在電影《盲證》中擔任配角，之後參演電影《醜男大變身》及劇集《靜止照片》，並於2014年演出劇集《美麗好時節》和《交響情人夢》，令他入圍《KBS演技大賞》的最佳男新人，2015年他在《請回答1988》中飾演「崔澤」一角，憑純情形象吸納不少粉絲，更獲得「國民弟弟」的稱號，他於2016年主演的古裝劇《雲畫的月光》更令他在《KBS演技大賞》勇奪「視帝」殊榮。

但他於2016年被爆曾經申請破產，原來朴父於2008年以做生意為由向放債人借了3億韓圜（約206萬港元），當時只有15歲的朴寶劍成為連帶擔保人，而因為私人借貸的利息比銀行高得多，本金連利息到2014年已經高達8億韓圜（約551萬港元），朴寶劍因為無能力還債而向首爾中央地方法院申請破產免責，法院於2015年3月宣布他破產，他後來與放債人達成協議，法院證實朴寶劍已獲得放債人的同意，幾個月後宣布他脫離破產保護。

他曾在受訪時談及申請破產一事，但他並沒有埋怨父親，反而說：「老實說真的很難過，我一直很想成為令爸爸覺得自豪和可靠的兒子，真的很對不起父親。」