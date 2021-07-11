東方日報C1：張學友「登六」　陳奕迅拉隊賀壽

為賀「歌神」張學友「登六」，除了有多位中、港、台、新加坡紅星如譚詠麟、陳奕迅、孫燕姿於3小時內排隊賀壽外，更有粉絲花約600萬港元租下上海地標的幕牆播慶生短片，相比人氣男團MIRROR成員姜濤、Anson Lo的百萬慶生，學友的「六六無窮」式應援達神級。

「歌神」張學友昨日60歲大壽，其所屬的環球唱片公司前日為他舉行預祝生日會，於會議室掛上「Happy Birthday」字句及氣球外，唱片公司高層黃劍濤帶領10多位職員送上蛋糕及香檳，便裝打扮的學友即場開香檳，並感謝同事的驚喜安排，雙手合十說：「多謝晒大家，祝身體健康！」

昨日生日，唱片公司再送上重量級禮物，在官網定7月為「學友月」，由早上10時30分起，集合約60位天王天后級及偶像歌手，以馬拉松式拍片向學友祝賀，其中「神隱」多時的陳奕迅（Eason），雖然髮線再「步步高陞」，但依然Talk得，「吹神」再現多聲道說賀詞，他用廣東話表示：「張學友先生，我祝你生日快樂，希望你好似平時咁，繼續生生猛猛咁樣唱歌畀大家聽，畀樂迷可以沉醉喺你歌聲中。」緊接用普通話及英語再說：「很誠懇地祝學友，我們的歌神生日快樂，身體健康，Happy Birthday Jacky!」

阿倫：歡迎加入「永遠25歲」大家庭

而「樂壇校長」譚詠麟搞笑說：「學友學友、祝你生日快樂，歡迎你加入我哋呢個永遠25歲嘅大家庭，唱多啲好歌畀我哋聽，好似《每天愛你多一些》呢啲咁靚嘅歌。」新加坡天后孫燕姿心有靈犀，獻唱《每》曲其中一句歌詞，並說：「這些年我都有機會看他本人，他有來做我的演唱會嘉賓。」她自爆是學友粉絲，出道前已聽他的歌，亦與家人、朋友捧其巡唱場，她祝福偶像：「過得很開心，繼續為我們唱歌，趕快出單曲及CD。」此外，李玟、楊丞琳、郎朗、林俊傑、李幸倪、AGA、吳建豪、任賢齊、庾澄慶、徐若瑄等亦輪流送上祝福。

除了群星拱照，廣州、上海及雲南的歌迷亦同步為學友應援，有指上海歌迷會豪花約598萬港元，昨日租用上海3大地標包括正大廣場、淮海百盛廣場及中山公園龍之夢的巨型幕牆，由早上7時至晚上10時滾動式播放共180次慶生短片，有網民大嘆「沒有最豪，只有更豪」，笑言學友迷全是富豪級。

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