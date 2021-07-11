赤柱廣場首推海邊喫茶及品酒研學班 聯乘KKBOX戶外音樂會大放送

【特約報道】• 暑假一連４個周日分別提供海邊喫茶及品酒研學班、寵物及親子手作體驗班，絕對是情侶、閨蜜及親子的假日好去處

• 首度與音樂串流平台 KKBOX 聯乘於 8 月一連兩個周末舉辦合共４場「KKBOX 夏日無損音樂祭」，邀來陳柏宇、林奕匡、黃妍等以音樂為夏日活動增添氣氛

• 特設全新幻彩燈片藝術裝置，營造日夜光影效果，拍出不同風格網紅相片

Staycation於外國早已是一種全新享受假日的方式，赤柱廣場今次便以「Summer Lovecation」為主題，於７至８月舉辦一連串吃喝玩樂嶄新體驗，當中包括一連４個周日特色主題工作坊、４場周末音樂會及全新日夜光影藝術打卡裝置等，一同從「心」享受暑假。

一連４個周日玩樂大放送 親子寵物喫茶品酒包羅萬有

「Summer Lovecation」工作坊於7月17日至8月8日期間，一連４個周日推出不同特色主題，讓你與摯愛、寵物、閨蜜及小朋友於赤柱廣場享受一個別具「心」度的暑假。不同主題周日玩樂2活動分別為喫茶、品酒、親子及寵物，並由寵物工作坊打響頭炮，當中包括極受歡迎的「寵物頸帶工作坊」，以及在坊間極為罕有的手作活動「手製寵物玩具工作坊」，為寵物 DIY 獨一無二的愛心作品。緊接而來的是親子工作坊，赤柱廣場邀請繪本作家溫柏萱透過水彩繪畫帶來「童油 Art Jamming」。其他手作工作坊還有與 The Chief Project 合作的「親手．印手巾仔工作坊」及與環保社企綠行俠聯手舉辦的「咖啡渣手工皂製作工作坊」等，尋找既有意義，又富趣味的親子活動的你，絕對不容錯過！

其餘兩個周日將會是近年備受文青及潮人追捧的喫茶及品酒研學班。在茶品鑑賞之旅，瑜茶舍的茶藝師將會帶領大家品嚐綠茶、白茶、烏龍茶、紅茶和黑茶五大人氣茶類，教授基本泡茶理念；而品酒研學班則可品嚐港人至愛的日本清酒及威士忌等不同種類的人氣酒品，是次亦邀來人氣文青品牌白蘭樹下教授如何品味氈酒及其製作過程，親身盲試不同烈酒等互動環節。品嚐過後更有紀念品帶回家，延續舌尖上的味道，喜愛喫茶品酒的你萬勿錯過！

顧客於每個工作坊舉辦前 14 天內於赤柱廣場或美利樓，以電子貨幣累積淨消費額滿 500 元，到活動現場出示不同商戶發出之機印發票正本，並於指定網站登記（7 月 12 日中午 12 時開始）留位，便可免費參加自選工作坊。名額有限，先到先得。

城中熱爆歌手坐陣 日夜光影藝術裝置

赤柱廣場首度與音樂串流平台 KKBOX 合辦「KKBOX 夏日無損音樂祭」，於 8 月 14 至 15 日、及8 月 21 至 22 日一連兩個周末，邀請陳柏宇、林奕匡、黃妍等合共十多個單位，讓你與一眾好友同享高質狂熱音樂，讓音樂完滿整個「Summer Lovecation」。

此外，商場在不同樓層增添全新幻彩燈影裝置，在一樓的裝置，由 80 多塊幻彩燈片組成，在日間可拍出由陽光照射出來的彩光效果，晚間則拍出黑夜中夢幻的燈光，讓你逗留在赤柱的一整日間，可以拍攝截然不同的日與夜型格打卡相。更多最新活動資訊及惡劣天氣安排，可以追蹤@stanleyplazahk Instagram 專頁。

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