【心理測驗】一文拆解壓力來源

壓力可以是一個人前進的動力，亦可以是情緒崩潰的導火線。是好是壞，與內心天秤的平衡，以及自身的心理質素息息相關，堪稱人生難題之一，但找尋放鬆的第一步，一定要認清壓力的來源。外國流傳一個據說超準的「塗鴉心理測驗」，看似隨心的幾筆，實則看透內心，你有心理準備面對未呢？

【問題】

請從以下8個塗鴉之中，憑直覺選出一個最吸引你眼球的塗鴉。

A.1號塗鴉

B.2號塗鴉

C.3號塗鴉

D.4號塗鴉

E.5號塗鴉

F.6號塗鴉

G.7號塗鴉

H.8號塗鴉

【結果分析】

A.處於人生的十字路口

剛好處身於人生的十字路口的你，面前有兩個選擇，一是你正在做的工作，二是個人興趣或吸引你的事。這兩個選擇不但對你來說同樣重要，而且各自都有利有弊。煩惱的糾結令你筋疲力盡，需要時間作出一個成熟的選擇，或者找到一個折衷的方法，心靈才可以回歸平靜。

B.被困在過去無法向前

挑這一個塗鴉，顯示你正為未來而努力，想要擴大自己的社交圈子和完成手上的工作計劃，卻總有一些未完成的事或未處理好的人際關係在困擾着你。為了全心投入目標，你想要解決現有的問題和修復關係，但現時更重要的是，你要好好與自己對話，從過去之中學習，明白萬事不可盡如人事，但仍可以從中得到寶貴的經驗。

C.困乏在難題的牢籠中

這一刻，你正在想辦法解決一件困難的事，這件事的發生令你非常緊張，但責任感又令你不能逃避，因此影響了身體和情緒狀態。雖然現在的你正處於緊繃的狀況，但其實這些考驗亦同樣是你的機會，讓你變得更強大、擁有新目標和機會。現在的你就像是被面對一扇鐵窗，窗外是整個世界，只要拆開困住你的鐵欄，就可以獲得新生活。

D.無法排列夢想的次序

綜觀而言，你是一個具創造力及巨大潛力的人，對世界有自己獨到的看法。你有很多夢想，亦有實現這些夢想的想法，現時的迷惘，來自於你無法確定夢想的先後次序。不過對於創作者來說，這是十分典型的情況，你只要好好梳理自己的邏輯，思考清楚自己想得到的結果和資源，就能找到自己的方向。

E.偶然負面人生失落期

正在經歷對某些事情失望、感到落寞的你，好像所有的人與事都和你唱反調似的。或者因為最近發生過不愉快事情，令你的生活充滿緊張感，同時感到希望破滅。雖然經歷了這一些負面情緒，但同時亦令你看清了現實，要明白所有的危機都代表着新的轉機，現在的你雖然感到沮喪，但以後的你自然能看見成果。

F.面臨人生的新生轉機

選擇這一個塗鴉的你，正處於一個身份認同或尋求自我的過程，你感受到舊的生活正在改變，雖然試圖堅持下去，但也在努力適應新生活，不過你還是會擔心因此與世界脫節。事實上你的生活、事業根基穩固，只要制訂好計劃、好好計算、籌謀可能發生的問題，自能找到新的可能性，放心。

G.執着找尋生活的平衡

說來你是一位完美主義者，正在努力找尋生活中的和諧與平衡，希望一切都很完美，並達致一種和諧的狀態，但這樣的過程是複雜且無窮無盡的。你要學習接受生活本來的面貌，有得有失、有喜有悲、有聚有離，而最重要是學習接受所有的好與不好。如果你現在感到迷惘，不知如何奮鬥，不如休息一下，好好享受，體驗生活的美好。

H.迷失在努力的漩渦中

你正處於一個自己所創造的震盪中，一方面在努力的實現目標，另一方面又在經歷跌宕起伏的過程。你感覺自己所有的希望和努力都被凍結在時間中，並沒有達致預期的效果。你的目標需要更多的日子才能夠實現，所以現在要做的是先放下心來，學習放鬆，休息過後再努力向前，總有海闊天空與舒心自在的一天。