【爭啲入TVB？】《大叔的愛》仲有佢！不容忽視的花弗Louis

ViuTV翻拍嘅日劇《大叔的愛》成為城中熱話，帶挈3位主角MIRROR嘅Anson Lo（盧瀚霆）、呂爵安（Edan）及黃德斌人氣急升，不過唔少觀眾都忽略咗劇中仲有第3位MIRROR成員，佢就係有「馬鞍山巨龍」之稱嘅邱士縉（Stanley）喇！

佢飾演Anson Lo同Edan嘅花弗同事Louis，雖然戲份比兩位主角少，但絕對冇Hea演，表現相當出色！而早前佢仲衝出香港參演台劇《第三佈局塵沙惑》，獲對手亞太影展影后張榕容大讚演技相當成熟，演技備受肯定！唔好以為佢淨係演得，其實佢係跳舞出身，入行前係舞蹈員，曾為唔同歌手伴舞，參選《全民造星》時，就以1號參賽者首先演出，最後以最後10強身份成為MIRROR一員！不過原來佢本身想參加無綫嘅香港先生選舉，但因為節目已停辦所以「轉投」《造星》，如果唔係分分鐘會入咗TVB！

唔好睇佢「演而優則跳」，其實初初Stanley都曾經捱批，事緣佢曾發生「胸肌事件」及發表「星座論」，前者係因為參賽時被評判話過「最記得就係Stanley嘅胸肌！」，後者係佢話自己係獅子座所以好勝，因而被人話佢性格有問題但賴星座，結果惹來不少負評！喺《調教你MIRROR》中，佢更喺鏡頭前激動爆喊，好嬲自己一句歌詞都唱唔好：「我搵唔到自己嘅價值係咩，唔知自己做緊乜，覺得自己好廢。」不過如今終於備受大家關注，粉絲都戥佢開心，前途無可限量，被形容為「不容忽視的MIRROR成員」！雖然佢有型靚仔，有外有內，但佢已經有個拍拖4年、曾參選《全民造星III》嘅索女友Alina（李炘頤）喇，但一班「老婆」都冇惡意攻擊呢位阿嫂，仲相當支持佢哋添！

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