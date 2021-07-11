蕭唯展一眼睇中Yanny　原來細細個已經「有路」

藝人江伊晴（Elanne）的前歌手老公蕭唯展（Oscar）推出自家品牌「流心芝士龍蝦小籠包」，並請得組合Super Girls成員陳穎欣（Yanny）拍攝宣傳照，而揀中她的原因是：「之前都係自己幫自己宣傳，但今次係我首次推出個人品牌，唔想我個品牌跟住我年紀愈唔愈大，所以咪想搞個好似我咁鍾意玩，又有活力、青春同靚嘅做第一代『包女郎』，睇Yanny嘅社交網覺得佢好得意，第一嘢就覺得佢好啱我呢個新品牌。」問到「有活力、青春同靚」為何不是太太？他就解釋話：「個個都話我應該搵我老婆，但飲食業係需要驚喜同突破，成日搵自己人唔係辦法。」

他又說和Yanny及其餘4位SG成員識於微時，記得當年自己淡出娛樂發展飲食事業時，SG經常幫襯又幫手：「嗰時我旺角舖頭喺佢公司附近，佢哋成日落嚟食嘢，我有新產品，Yanny又幫我宣傳吓，佢哋開騷我去睇，又盡少少綿力請佢哋食嘢，大家嘅友誼就係咁建立番嚟。」笑問是否未追求太太前，睇中SG其中一位成員？他反應超大話：「個問題癲到唔使答，我呢啲對佢哋嚟講係Uncle。」更爆要在Yanny在宣傳相中扮龍蝦，所以要她「左右開弓」用筷子夾包，讚她相當專業：「佢係左撇子，所以要練右手揸筷子，不過佢好快就做到，仲交足生鬼表情。」