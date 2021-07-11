黎明開騷罕談家庭　笑屋企姐姐煮餸渣

天王黎明（Leon）一連9場嘅《AXA安盛呈獻Leon黎明Talk & Sing 2021紅館演唱會》昨晚（10日）假紅館開鑼，大批好友林建岳、陳慧嫻、蔡一智、胡定欣、胡蓓蔚、DJ Donald等捧場，並由林海峰擔任首場表演嘉賓，大放正能量！

Leon介紹林海峰出場時，狂嗌對方做大師：「香港做Talk Show 有幾個大師，有一個大師就洗咗手，另外仲有一個今日嚟咗。所以見到大師，大師講嘢我哋唔好出聲，呀，你哋可以出聲，但我唔好出聲。大師叫我出聲，我先至出聲。大師今晚準備咗點我，令我更明嘅，高人點路。『嘉賓』通常係『請』嘅，升上嚟嗰啲叫『等嘉賓』，我示範一次咩叫『請嘉賓』，我落去。」語畢Leon降到台底，親自陪林海峰上台，全場尖叫。

林海峰上台叫Fans歡呼，說：「畀啲聲聽吓先，我好耐冇嚟紅館，兩年啦！大聲啲歡呼聲，噓聲都得㗎，兩年都冇聽過。」全場起哄。他對Leon說：「你邀請我嚟，我好大壓力。（點解呢？）因為第一場嘛，我驚令大家失望。實不相瞞，Leon邀請我嘅時候，我第一時間推，因為『金句王』面前，叫我嚟真係獻醜。但無辦法，Leon直情打電話嚟，等我畀啲證據大家聽吓…」然後林海峰拿出手機，播出Leon給他的Whatsapp語音留言：「阿Jan，Leon呀，方唔方便同我通個電話講兩句？」林海峰說：「我收到呢個電話嗰陣，仲以為銀行打嚟，我話我唔使借錢。」林海峰坦言與Leon私下不相熟，仲大爆『噏咩？Up To You啦！』新金句，然後再金句「綵排綵排，都不及天意安排」全場掌聲，他說：「呢次係九秒八。即係黎明開Talk Show嘅話呢，佢一場噏咩呀？Up To You啦！個Show可以即刻完，然後啲笑聲由八點半一路笑到十年之後，我呢啲度幾個月，噏咗兩個鐘頭，啲笑聲呢度講呢度散。『綵排綵排，都不及天意安排』真係金中之金，畀啲掌聲！所以話『金句王』面前我無辦法可以發揮到好大，但無辦法啦，天意安排咗我嚟⋯⋯其實係黎明安排我嚟。上次好多謝Leon邀請我參與《顧家》MV拍攝，上次Hit rate係咪好高？唔關我事。」

話題一轉到家事，林海峰說：「點呀？屋企好嗎？（Leon：大家都好）細蚊仔好嗎？（Leon：都好）太太好嗎？（Leon：好呀）屋企姐姐好嗎？（Leon：OK啦）同我一樣，我完全明白。（Leon：煮餸麻麻⋯⋯）唔係呀，係全屋企都女人，屋企陰氣好重。」Leon點頭。林海峰笑說：「有日我諗，天王全部都生女？有趣嘅係：天王生女，佢個女係唔會成為天王嘅Fans，雖然我唔係天王，我都係過來人，可以同你分享吓。舉例，舞台皇者嘅小朋友好似得幾歲？（Leon：好似同我嗰個差唔多大）幾歲應該係聽《Baby Shark》，如果老竇日日Generation X，真係唔知做乜X㗎嘛！你個小朋友幾多歲？（Leon：3歲）你返屋企佢會唔會對住你大叫『LeonLeon』？（Leon：唔會）有冇搵你影相？（Leon：唔會）會唔會搵你簽名？（Leon：唔會）會，遲啲會簽喺家課冊！佢唔會成為你嘅Fans，但黎明會成為佢嘅Fans！」

他對台下觀眾說：「舊時你哋喺阿Mark（雷頌德）嘅Studio、電視台、電台門口等Leon，有一日你就會見到Leon喺幼稚園門口等緊佢個女，每一日好似你哋舊陣時等佢咁樣『出嚟未呀？』『等咗好耐啦喎！』『出嚟啦，出嚟啦，唉呀上咗車，跟咗保母走咗！』然後到佢開騷，你就好似Fans咁撲飛，嗰個騷就係幼稚園畢業禮，即係雜錦騷，你炒飛都會買，坐家長位，個小朋友台上表演，唱快歌跳舞，隻手揈吓揈吓，好熟面口？口擘擘咁！」林海峰扮Leon唱快歌時台風，全場爆笑，又說：「你成為Fans就會讚佢：『唉呀，跳得好好呀，好型呀！』Fans嘛，然後幫佢影相，實Q阻住就同實Q開拖，跟住追車，追校巴啦，送花畀佢、送公仔、送湯呀，送佢返學、送佢去公園玩。然後有一日會見到Leon騎住架單車喺公園走嚟走去追佢個女，就好似《甜蜜蜜》黎小軍咁樣。」

林海峰續說：「然後小朋友開始長大，進入青春期，化妝、梳頭、日日匿埋喺房、玩手機，呢個時候你知道：有咗第二個⋯⋯『豹哥』，於是乎黎小軍就喺房門口『行近 我又怕驚動你 我又怕心難死』⋯⋯」林海峰突然走音，觀眾爆笑，他解釋：「點解走音？佢喝我下次叩門先可以開門呀！『立定決心以後分離 一生裏頭 誰是我的心中最美⋯⋯』對住佢個女唱『往日的你』！」又說：「天王生女，最弔詭佢唔會成為天王Fans，佢個女最終會成為另一個男人嘅Fans。塵世間最痛苦莫過於此！就好似將『最受歡迎男歌手獎』畀咗嗰條仔咁，攞去啦，同埋個女一齊攞去呀，呢啲叫做『樂壇傳承』呀！」林海峰妙語連珠，全場爆笑。