如何煉成學霸女神？沈殷怡揭St.Paul人食之傳統

ViuTV女神沈殷怡（Shirley）中學時期已是學生女神，身高1米70、體重46kg，早前她重返聖保羅男女中學母校，再走一遍昔日每天放學的路線，原來她每日上落過百級樓梯及日食西芹雞柳飯，女神苗條身形就是如此煉成。而中學時她參與劇團熱血的演出，亦早埋下入行的伏線。

最掛住母校紅磚牆

Shirley的母校是有逾百年歷史、位於麥當勞道的聖保羅男女中學，紅磚配花崗石的書院建築特色，成為地標。她對上一次回母校已經是幾年前，學校慶祝100周年紀念，再見老師和校工姐姐令她非常懷念，自爆跟老師聯擊全靠台灣樂團五月天：「有啲老師好鍾意五月天，每年五月天都有『五月之約』，會互相提點，經常網上互畀like。」

不過是次重回母校發覺保安人員已換了新面孔，感覺有點陌生。她說：「我最掛住學校的紅磚牆，以前讀書時體會唔到，慢慢就會感受到呢份情懷，我返學校影畢業相都一定揀紅磚牆影。啲男仔成日埋怨球場三角形設計，但我覺得好特別。」她指學校的餐廳設於地下，愈高班樓層愈高，距離餐廳便愈遠，她很懷念餐廳的燒賣魚蛋和忌廉泡芙，她說：「我好為食，當時好懶，肚餓就成日叫同學幫我買嘢食，因為我班28人，得8個女仔，會輪住落去買，但大家唔想行樓梯，最鍾意叫男仔搭單買。」

西芹雞柳飯食足6年

每日食晏時間，Shirley會由麥當勞道走百級樓梯落堅尼地道，為的是買一盒西芹雞柳飯。堅尼地道有兩間士多提供飯盒，亦成為St.Paul人食飯傳統：「每個St. Paul人都食過文利同景成士多嘅飯盒，景成嘅西芹雞柳飯，我食足6年。」她指當年畢業冊要拍攝一張代表自己的照片，同學着她捧着西芹雞柳飯合照，認真經典。「今次再去景成，見到仲有西芹雞柳飯賣，一種熟悉嘅味道，價錢貴咗少少，冇辦法啦，生意難做。」她笑言中學生涯都是高高瘦瘦，全賴行得多樓梯：「無論去餐廳、圖書館、游泳池同大球場，成個中學生涯都係行樓梯，所以一定瘦。」中學時一直保持46kg，後來入讀內地復旦大學，因為不用再行樓梯，體重一度突破50kg，令她大吃一驚。

纜車站教堂遍足印

Shirley是首屆DSE生，考獲4科5**、1科5及1科4的成績，學霸其實得來不易，她每日放學後會直接往銅鑼灣上補習社，而她選擇由學校步行到中環才轉乘港鐵，沿路經過纜車站和聖約翰座堂，兩個景點都留下她不少足迹。由於學校的宗教背景關係，聖約翰座堂是她經常去望彌撒的地方；而山頂纜車近日宣布將暫停5個月，故當她看到纜車經過時，特別感觸，並說：「架車前面寫住『Until we meet again』，好多回憶返晒嚟！」提到這條往補習的路線，她合上眼也懂得行：「以前成班同學一齊行，開心嘅，有人同路，大部分同學都會去補習，好規律。（學霸唔易做？）學校每一個人都好畀心機讀書，個個好聰明、好叻，要保持成績喺上游，要花好多苦功。」她形容同學之間雖然有競爭，但並非死讀書之人，慶幸自己有這班好同學，帶動她參與不少活動，例如她不懂打籃球，但為了湊數都要參加，她說：「我哋8個女仔得3個識打，我體育特別差，但唔想有遺憾，就算唔識都企喺個場，都有掂過波，一秒咁多，我驚走步犯規，我上場一秒都好緊張。」

聯校劇團埋下演藝路

沒有運動細胞的她，於是在想有甚麼可以貢獻給學校，結果從朗誦中獲得一點驕傲。她由中一至中五連續5年贏得不同的朗誦賽事冠軍，包括普通話、英詩和散文，口才和記性令她終身受用。而最啟發她的，是參加聯校的劇團，每年有數次公演，在劇團還認識了導演曾漢仲，現時仍然是好朋友：「佢同我講，話我入嚟劇團時覺得我係花瓶，離開嗰陣就唔可以只係一個花瓶，呢句說話畢生受用，其實喺劇團7年，之後好專心讀大學同碩士，冇考慮過入行，只係好鍾意戲劇。讀完書喺律師樓實習做律師助理，之後想轉新環境，咁啱ViuTV搵我，先至想做。」

她最記得於劇團時，並非每次做主角，試過在《頹人的快樂時光》中飾演其中一個頹人，當時她是中二生，笑言角色極具挑戰性：「個角色面對父母離婚，有少少錯戀上同父異母嘅哥哥，當時好放唔開！」