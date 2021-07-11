洪永城娶梁諾妍　即場宣布老婆大肚：預產期12月

藝人洪永城（Tony）今日（11日）迎娶梁諾妍（Inez），二人正式拉埋天窗，更喺開心日子宣布Inez已懷孕。二人今早於尖沙咀6星級酒店舉行行禮，正式結為夫婦，Tony人逢喜事精神爽，全程冧爆之餘，當記者追問是否將當人父，他大方承認「雙喜臨門」，問到如今是否膊頭很重？他答：「唔會，係開心嘅正能量，以後努力工作同搵奶粉錢。」二人又透露預產期是12月，即Inez已大肚約4個月，好大機會是山羊座BB。

新娘透露2月求婚後，2人開始嘗試造人，想不到很快成事，記者讚他「一擊即中」，Tony即露出「得戚樣」，之後先坦白六、七擊先「中」，又表示其實想做爸爸好耐，係時候組織一個家庭。當問到爬好友黃翠如頭有喜？他謂：「呢啲嘢唔係計時間嘅。（會唔會過蕭正楠兩招？）都好喎，不過有招式之餘，都要有體格，哈哈！」

談到今早婚禮情況，新娘透露做足中西儀式：「我哋有着褂，亦有斟茶畀雙方父母。」由於Tony媽媽身在台灣，只能「隔空」飲新抱茶，而對Tony在天上的爸爸致上敬意，Tony更忍不住感觸落淚，他表示：「我唔忍心要媽媽返嚟隔離21日，希望疫情過後，可以擺酒啦。（接新娘你有冇喊？）全部人都有喊，我開聲就眼濕濕喇。其實TVB好多同事因限聚令今日都請唔到，遲啲擺酒請番。」他又指今日賓客要分時段到場，每節限50人。

至於今日接新娘時，Tony率領C君及一眾好友兄弟團氣勢浩蕩接新娘，由新娘梁諾妍帶領的黎紀君及一眾姐妹團就要求Tony「密室逃脫」，被他大讚有心思：「搵啲數字先有鎖匙開新娘房門，搵唔到要受罰，都係啲正常嘅懲罰，都預咗畀佢哋虐待。（開門利是有幾多？）4位數，其實以後我啲錢咪又係佢（梁諾妍）。」二人又大方展示婚戒，及約1卡的訂婚戒指。而婚禮就使了6位數，Tony搞笑表示未到7位數。

至於「愛的宣言」令Tony緊張到「成晚瞓唔着」，最終唱《分分鐘需要你》冧老婆，梁諾言搞笑謂：「唱功仲有進步空間。」Tony則指自己有多謝太太「收留我呢個奇怪嘅人」，並指婚假將至9月，有足充時間照顧懷孕妻子。