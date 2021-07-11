【出遊泰國】布吉免隔離　出發前5個要知

全球疫情反覆，大家等旅行等到頸長，惟今日終於等到「泰國開關」了！由7月1日開始，泰國旅遊新措施「布吉沙盒」（Phuket Sandbox）正式生效，充滿陽光與海灘的泰國布吉，更成了泰國首個可免隔離14日之地區，如欲前往泰國其他地方，旅客只須先在布吉停留14日即可。新措施聽落幾爽，但細節要求其實頗多，現歸納為以下5點，給很想旅行的你參考：

（1）入境帶齊文件

首先你必須是來自泰國認可之低中風險國家/地區，並在出發前21天連續待在該地。你亦必須持有效護照，如想逗留超過30天，更須另申請「長期逗留觀光簽證」；另外還要入境許可證明（COE, Certificate of Entry），申請約需3天；此外也要出示已完成世界衞生組織苗接種紀錄並完成接種超過14天（18歲以下在已接種疫苗父母陪同下可豁免），及出示起飛前72小時進行之新冠肺炎核酸檢測陰性結果證明；最後要出示包含新冠肺炎之醫療保險證明，保額要達10萬美金以上。

申請COE網址

（2）世界衞生組織

目前獲世界衞生組織（WHO）列入緊急使用清單（EUL）的疫苗，包括有「輝瑞BioNTech（復必泰）疫苗」、「牛津阿斯利康疫苗」、「美國強生疫苗」、「莫德納疫苗」、「中國國藥疫苗」及「中國科興疫苗」，當中的復必泰及科興疫苗，暫時都可在香港接種到。

（3）入住指定酒店

旅客必須入住獲SHA+認可之酒店達14天，如不足14日則須出示離開布吉之回程機票作證明，旅客亦必須停留同一酒店至少7天，並且住的都要是布吉酒店，也須出示預訂SHA+酒店的證明。「獲SHA+認可」意指公司70%員工已完成接種2劑新冠疫苗，認可機構名單可在以下網址查詢。

SHA Plus

（4）抵埗檢疫措施

旅客抵埗後及停留布吉期間，都須接受檢測，停留少於7天者須在第6或第7天進行第2次檢測，停留10至14天者更要在第12或第13天進行第3次檢測。在停留布吉14天期間，旅客亦必須下載「ThailandPlus」手機App給追蹤行程，而旅客獲得COE後，可在出發前先將資料填入程式當中，方便過關時使⽤。下載Morchana⼿機App亦可查閱場所是有否COVID-19個案。

（5）回港隔離檢疫

按現時香港防疫政策，泰國仍屬B組別的風險地區，去泰國旅行除要接受當地防疫要求外，從泰國回港後亦要遵守香港檢疫措施，包括要在指定檢疫酒店強制檢疫14天，期間要接受3次檢測，之後7天要自行監察，直至抵港第16天及19天亦都要強制檢測。如此付出去旅行，值不值就要自己好好考慮了。

香港入境檢疫須知