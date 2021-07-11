極品茶配菜　獨特滋味體驗

夏日炎炎，吃飯時配凍飲順理成章，喝汽水似乎不夠健康，優質的冰滴茶又如何？中環新開的茶主題高級餐廳Glassbelly，創辧人Wing選用頂級的武夷岩茶來配自創的港式極致菜式，每款茶葉經過不同的處理後，放入冰滴機用超過6小時或以上來炮製冰滴茶，能萃取茶葉中的芬芳物質和最少單寧，令茶湯質感順滑。她更利用不同的茶湯來配自家創作的菜式，如冰滴百花香肉桂配魚子醬、滴桂花香肉桂配「老乾媽」M7澳洲和牛他他配炸馬蹄片、冰滴薔薇香紅茶和果香欖菜柔煮西班牙八爪魚，以及熱泡白花香水仙配西班牙紅蝦汁浸煮藍龍蝦伴蝦子粗麵等，讓客人的味蕾有全新感受。

想了解更多有關茶的知識，不妨參加一些特別體驗班，如香港瑰麗酒店Holt's Cafe推出的Tea Journey，專業評茶師Alan除講解有關茶葉的歷史和沖茶知識外，還會教大家用茶湯配點心。客人先品嘗冷泡細龍珠，然後就以有豆香的特級獅峰龍井配龍蝦魚子醬餃，酒店自家特製的椰子伏特加白牡丹，配清新的黑松露竹笙素餃，清新香甜。有炭焙氣息的武夷岩茶，配上香口的炸蟹肉芋角，最啱去油膩，最後以矜貴的1996年江城春尖配摩登朱古力修女泡芙蛋糕，茶香中和了朱古力的濃甜，好感剛好，令人回味。