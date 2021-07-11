周圍嗌人選《造星IV》　AK同Lokman合體撼姜濤

人氣男團MIRROR成員Anson Kong（AK）、余思逸（Yoshi）、李健宏（KB）、陳蕾、ONE PROMISE、Kendy、9位《擊戰》女鼓手等，齊集九展為ViuTV錄影節目《夏日有團伙 擊戰一場》進行拜神儀式。

受訪時AK指除了會擔任主持之外，還會偕一眾女鼓手演出，Yoshi聞言即大讚對方多才多藝，直言之後想一齊拍劇，同時她雖然自嘲音樂天分麻麻，但竟「大想頭」表示想幫MIRROR唱和音：「挑戰吓！唱兩句玩吓！下次MIRROR開騷我可以幫手！」AK笑說：「咁就啱啦！MIRROR平均每個人都係唱得兩句！」續提議對方參加《全民造星IV》，Yoshi笑問是否可用「我跟Anson Kong嘅」做牌頭面試，AK卻即「笠水」：「你話你係跟阿姜（姜濤）啦！佢Power大啲，哈哈！」

講到MIRROR將於7、8月期間每星期推出1首全新單曲，AK表示自己都有份，透露會跟隊長Lokman合唱，笑問是否組隊向「田牧CP（Edan及Anson Lo）」挑機？他笑說：「其實仲有姜濤同肥仔呢Pair嘅，佢哋一肥一⋯都係唔好講啦！爭啲講錯嘢！我哋3對互鬥，各有精彩同特色！」