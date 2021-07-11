黃樹棠骨灰撒草地圓願　黃文慧：做兄妹有今生冇來世

藝人黃樹棠早前因肺癌離世，今早（11日）於鑽石山紀念花園舉行撒灰儀式，兒子黃榮璋及多位親友亦有到場送別。胞妹黃文慧在儀式時在旁頌經，她説：「希望棠哥能早登極樂世界，安安祥祥，18年後又一條好漢，我哋雖然睇化生死，但當然有唔捨得嘅，做兄妹有今生冇來世。」

撒灰儀式由兒子黃榮璋負責，被問到現時心情時，他説：「最初好唔開心，會睹物思人，每日都喺度喊，但過咗排自己諗通咗，雖然爸爸走得急，但都叫走得安祥唔算辛苦，如果一直Keep住病瞓喺醫院，佢咪仲更加辛苦，我一樣都唔開心。不過執屋時見到啲物件就會諗起佢。（見到邊件嘢令你最感觸？）其實唔係乜貴重嘢，可能係一件佢成日着嘅T恤 、又或者佢嘅粉絲送嘅紀念品，因為好多時會整埋爸爸個卡通樣上去，望見就會諗起佢。」

左手紋棵樹紀念父親

説到選擇綠色殯葬，他指大約兩年前，當時父親剛腸癌康復，某日在家看電視時看見綠色殯葬廣告就對他説：「得喇！就呢啲啦！」後來父親再認真地跟他説：「千祈唔好撒落海喎，我個名全部都係樹木，要撒喺草地，其他嘢你鍾意點就點任搞啦。」為紀念父親，黃榮璋在左手紋上一棵樹代表父親，樹上有代表家人的雀鳥在飛。