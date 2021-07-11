每逢過時過節或生日，總少不了一個顏色繽紛或造型吸睛嘅蛋糕，踏入夏天，唔少品牌亦相繼推出新款蛋糕，有選取時令水果嚟製作，又有造型獨特嘅夏日限定款式，帶來視覺與味道驚喜。

選用時令水果

連鎖餅店美心西餅趁水果當造嘅夏日，選取多款時令水果、於即日起推出全新「清・爽・甜」蛋糕甜品系列，分別係「FRESH IS ON涼夏蛋糕甜品系列」3款夏日限定蛋糕及韓國網紋蜜瓜撻及黑芝麻豆乳切餅兩款甜品嘅「FRESH IS ON涼夏蛋糕甜品系列」。夏日限定蛋糕包括韓國網紋蜜瓜脆脆蛋糕、冰鎮果凍鮮果蛋糕（7月15日推出）及甜荔果凍慕絲蛋糕。當中韓國網紋蜜瓜脆脆蛋糕指定選用韓國直送嘅網紋青肉蜜瓜製作，分外芬香甜美，而果肉亦細嫩多汁；蛋糕內層有軟嫩香甜粒粒哈密瓜，配合夾層果凍晶球，清爽好味；底層配搭招牌朱古力脆脆，口感豐富，更能突出蜜瓜嘅鮮甜香氣，帶來清涼鮮甜等多重滋味！

耀目果王外衣

皇家太平洋酒店柏景餐廳最前就用夏日果王榴槤做主角，推出超像真嘅「3D榴槤飄香蛋糕」（即日至9月30日接受訂購，需2天前預計，網上訂購可享8折優惠）。蛋糕外形十足一個榴槤，外層是滿滿嘅榴槤釘，這乃糕餅師用心地逐少將綠色忌廉唧製而成，加上朱古力仿製成嘅榴槤樹幹，影相打卡呃Like一流。蛋糕內層係榴槤果肉、榴槤吉士忌廉同海綿蛋糕層層相間而成，鬆軟幼滑，每一口都散發濃濃榴槤香，榴槤迷嘅你又點可以錯過呢！

期間限定甜滋味

國際知名精品蛋糕店Lady M早前於太古坊開設新店，同步於香港首度推出夏日限定味嘅爆谷千層蛋糕，加入新鮮爆谷製成爆谷忌廉保留了柔滑可口嘅質感，同時滲透住爆谷嘅焦香味道，爆谷忌廉塗在超過 20層嘅透薄班戟之間，令每一口都能嘗到滿滿嘅香甜味。蛋糕面層更塗上焦糖朱古力醬，並飾上色澤金黃的焦糖脆爆谷，增添多層次口感之餘，更散發甜蜜誘人嘅焦糖香氣，俘虜一眾粉絲嘅視覺與味覺。