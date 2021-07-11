黃榕面試《造星IV》被花姐狠批　爆喊玩腿張開！

ViuTV選秀節目《全民造星IV》現正接受報名，近日於九展進行多輪海選面試，其中有藝人黃榕今日（11日）戰鬥格上陣，露腰騷腹肌之餘又晒埋腿，甫受訪更即席表演一字馬「腿咚」，狀態大勇，惟她突然轉Sad Mode，爆喊指面試完覺得唔開心，面試期間不斷被狠批：「因為我有少少緊張，小跳步入房就即刻畀評判花姐話我唔尊重場合，咁我又準備咗本寫真做個人簡介，梁祖堯亦話我好唔尊重，話搞到佢好尷尬，仲問我本寫真係性感定色情，我答係性感嘅，但一開始我畀佢哋個印象已經唔好。」

黃榕透露準備了JW的《逃生門》及一段舞蹈，但表演完再被花姐抨擊：「佢話我唱歌唔好聽、跳舞又唔好睇，問我係咪有準備，但我答有。（冇諗過會咁樣畀評判話？）事前都有做好心理準備，但真係超出預期。（當場有喊？）有忍住，盡量笑，但花姐話我明明個樣唔開心，點解仲要笑？之後我就即刻喊咗出嚟，真係冇試過咁樣，平時網上睇完就算，今次面對面真係接受唔到。（仲有邊個評判？）許廷鏗。」是否打定輸數不能入圍？她無奈說：「冇特別諗，今次參加都係因為鍾意跳唱、又冇年齡限制、反正疫情都係喺屋企。（有冇後悔？）冇，之後都會想再參加真人騷，因為好鍾意。」