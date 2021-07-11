單親媽媽之苦！陳秀珠爆喊：佢想知爸爸係邊個

藝人陳秀珠為無綫節目《單對單》任嘉賓，與主持黎芷珊分享單身的自在與喜樂，她透露21年前毅然決定獨自生下兒子，但作為單親母親確實壓力不少：「要照顧個仔、工作、要靠工人姐姐，媽咪又一早走咗，所以阿仔以前成日奪命追魂Call我。」自言眼淺的她，談到近年與兒子關係有所改變，即忍不住感觸落淚：「我以為我好強，咩都可以搞掂，原來小朋友係會覺得有缺失。我問過佢係咪冇爹哋都OK？佢就話『你覺得啫！』係冇得補償。做單親媽咪要考慮好多嘢，唔可以只係諗自己，要諗小朋友。」

拒透露兒子父親身份

對於父親身份，陳秀珠指兒子小時候並不好奇，但長大後想法不同，但她依然守口如瓶：「我覺得唔需要，佢知道又點？全部冇人知（父親身份），就算係親密嘅朋友。」更指若重頭選擇，絕不會當單親媽媽，也不鼓勵人別人做。

性格爽直的她，更與芷珊分享了一個秘密：「中學畢業嗰陣，大概10幾歲，因為男朋友要去外國讀書想定落嚟，就訂咗婚，都有擺幾圍酒。仲要係我追佢，因為佢實在太靚仔喇，佢真係好好，但我唔好，我做嘢之後見到太多新嘢，所以呢段感情我係要同佢講對唔住，因為傷害得佢太緊要。」