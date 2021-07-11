731塊LEGO　砌出1:1三間潮鞋

今時今日玩LEGO不是兒童專利，旗下產品更是愈來愈啱成人年口胃，不時推出名車及經典遊戲機不在話下，近日更聯乘adidas推出「10282 adidas Originals Superstar」，把經典Superstar運動鞋變成積木玩具，由玩具迷到鞋迷都一網打盡！

成品高12cm、長27cm、闊9cm，近乎1:1比例，砌出來恍如真鞋大小，並配有展示座及收藏牌，方便玩家Show Off！另一賣點是寫實地還原了Superstar的各項細節，包括貝殼鞋頭、三葉草標誌、標誌性三間紋等，玩家更可借助不同零件，隨意拼砌出左腳或右腳款式，甚至買齊兩盒拼出一對波鞋，等佢哋成雙成對。

此作將於7月8日起踩入樂高認證專門店、香港樂高探索中心禮品店，屆時買滿HK$1,000或以上仲可獲贈「40486 adidas Originals Superstar」禮品包，內含迷你版 adidas人偶及迷你版黑色Superstar，據知數量有限，想擁有就及早入手啦！