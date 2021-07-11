唔記得「女友」個樣！謝賢恨攞影帝恨到出口

84歲的謝賢縱橫娛樂圈近70載，人生步向黃昏的他，接拍林家棟監製的《殺出個黃昏》，戲中他「破天荒」除下墨鏡又爆粗，演一名黃髮鮐背的殺手，未上映演技已贏得業界肯定。外界猜測明年將復辦金像獎，他大有機會問鼎影帝，見慣世面的他恨獎恨到出口：「邊個夠膽攞我就打邊個。（攞埋影帝就無憾？）希望啦。」對於《殺》片將與兒子謝霆鋒主演的《怒火》「打對台」撞期上映，謝賢竟說：「唔知，冇留意，不過我個仔好乖，冇嘢令人唔鍾意，可能我樹立咗好榜樣畀佢，如果我又賭又溝女，佢連老竇都唔認啦，佢真係好正直。」

談到《殺》片內不乏動作戲，他卻未感辛苦，直言再有人邀請的話，亦會繼續拍戲：「梗係啦，我淨係識拍戲。（依家你無憂喎。）使晒嘞。我由15歲做到依家，最高峰一個人養晒一家八口。（覺得自己係搖錢樹？）哈哈，嗰陣又唔係大把（錢），有收入囉，邊個叫我拍戲我都拍嘅。」他又自爆求學時被踢出校，才誤打誤撞闖影壇：「當時我姑媽係校董，我畀人趕走佢喊，好彩後嚟我成名，學校請我返去演講，為佢挽回面子！」

曾戴墨鏡拍床上戲

談到多年來演戲的「女朋友們」，他竟說：「諗唔起佢哋個樣。」甚至剛合作完的馮寶寶亦然，最搞笑當記者指他曾戴墨鏡拍床上戲，他說：「可能當時個女仔唔靚啩。（張文慈喎。）太耐冇見嘞，唔知佢依家咩樣。」

他與林家棟於片場內靠蛋撻、可樂加牛腩麵「溝通」，又喜歡齊放笑彈，他說：「你估畀好多（片酬）我咩？」家棟則說：「佢請我去屋企食鮑魚，同我講『你冇幾何，食多啲啦！』」又大爆謝賢貪靚：「佢屋企有8個衣櫃、80幾副眼鏡。」謝賢即解釋說：「我哋叫做明星，唔通着拖鞋出嚟見人咩？我依家最緊要開心。（知唔知梁家輝扮你？）知，我冇睇，但知佢做得幾好！」

場地提供：Palco Ristorante