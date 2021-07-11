限時限量的美食或新品，總會引起搶購熱潮，有食店、飲品店和不同範疇品牌合作，除了推出全新美食，部分還帶來限量精品，讓大家大破慳囊。

歎啡賞畫

近年坊間開設很多富文化氣息的咖啡店，別出心裁的裝潢，加上不定期舉行各種活動，吸引力了不少文青幫襯。中環的stain+由即日至9月12日，咖啡店和BIKUTA MALAMIA合作舉辦『Les champignons』視覺藝術作品展，展覽作品以菇菌為主題，寓意菇菌在惡劣的環境下也可以美艷地盛放人生。咖啡店外有一幅8呎高的油畫，店內亦有一系列油粉彩作品，同時間咖啡店會推出特別設計的白Tee及限量咖啡掛耳包禮盒，大家可以邊歎啡邊賞畫。

軟萌小兔

炎炎夏日，假日最好去沙灘日光浴或暢泳，驚穿泳衣又怕曬的話，可以選擇到灣仔新開的1011 TEABAR，因為由現時至7月31日，茶吧和Miffy聯乘辦沙灘主題生日慶典，店內銀、白、灰的主色調和各式Miffy圖案，讓大家感覺輕鬆寫意，茶吧特別推出2款限定套餐，只要惠顧其中1款，即送上Miffy 餐墊、有蓋玻璃杯及太空人小公仔各1份（買完即止），店內亦有其他主題精品如杯子、口罩和沙灘巾等選購，粉絲豈能錯過。

懷舊茶飲

城市發展讓很多古老的行業或美食漸漸消失，大家想緬懷都有難度，近日鴻福堂和不同的人和品牌合作，推出「懷舊‧香港地」主題飲品。如和傳統茶餐廳檀島咖啡餅店合作推出凍檸茶，和零食品牌冠華食品合作推出陳皮柑桔，另外，特別版飲品會由本地插畫師「粒」繪畫的懷舊涼茶店、懷舊蔗汁檔仔、香港地道涼果店、港式茶餐廳等圖案包裝，同時間還有限量版的磁石貼、環保袋和套裝等，最啱大家收藏來想當年。

清新果香

美味的Crepe有很多不同的食材配搭，再加上香滑的雪糕，美味又飽肚。加拿大可麗餅專門店Café Crepe近日和本地雪糕品牌Teemtonefai合作，以香蕉味雪糕配原隻杧果肉和秘製肉桂醬汁，炮製出法式香杧可麗餅配香蕉味雪糕 ，2款水果Mix & Match，入口果味十足。另外還有香杧法式梳打配檸檬雪葩和香杧法式梳打配白桃雪葩選擇，前者微酸清爽，後者香甜芬芳，相信各有捧場客。