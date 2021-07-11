白間美瑠　畢業闖天下

今個學期好快就完結，意味住有好多學生將會離開校園，而喺日本藝能界亦不時有藝人畢業，意思指要告別所屬嘅演藝團體，實行單飛發展，最近比較矚目嘅例子包括HKT48嘅主將宮脇咲良，同埋以下為大家介紹嘅玉乳美人 白間美瑠。

愈大愈靚

日本藝能界有好多大型女子團體，部分外形條件比較標青嘅成員，為咗增強人氣，周不時會拍吓水着寫真，當中包括迷倒萬千男觀眾嘅「二白」，其中一白係指乃木坂46嘅前主將白石麻衣，另一白就係NMB48第一期成員白間美瑠。雖然美瑠已經喺舞台活躍咗好多年，但原來今年只不過係23歲，而且顏值不但冇跌Watt，仲要愈嚟愈靚，塊面冇晒Baby Fat，尖尖哋勁好睇，雙眼Keep住明亮精靈，笑容仲好迷人。另外，阿妹一向係好波之人，肌膚白滑，加上佢好努力Keep Fit，體態比以前更有曲線美。

準備攻韓

美瑠喺2010年成功考入NMB48，初期都未係好起眼，但隨住渡邊美優紀同山本彩相繼畢業，佢開始擔大旗，頻頻有機會喺人氣姊妹團AKB48亮相。上年年尾，美瑠不幸染上新冠病毒，好彩佢夠後生又健康，唔使一個月就康復，令粉絲們鬆一口氣。提到粉絲，美瑠因為參加過韓國嘅選秀節目，喺當地有唔少支持者，所以喺早前發表畢業宣言嘅佢，除咗會繼續拍性感寫真畀大家欣賞，仲會積極進修韓語，希望有朝一日可以進軍韓國藝能界！