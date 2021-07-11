性事擺上枱　色香味俱全

唔見得光嘅買賣，我哋叫枱底交易，但食色性也，性愛呢回事冇理由收收埋埋，擺上枱進行又有咩問題。話時話，當性事同枱（Table）扯上關係，真係可以衍生好多色香味俱全嘅誘人畫面。

＜Table Dance＞人氣艷舞

講到「Table」呢個字，相信好多男人會諗起「Table Dance」。呢種艷舞表演源於美國嘅酒吧，最初係一班妓女用嚟挑逗男士嘅招數；到咗30年代，唔少喺夜總會搵食嘅艷舞女郎開始走落台，跳上男賓客嘅餐枱上搔首弄姿。不過，大家要留意，「Table Dance」唔一定要喺枱上表演，仲可以喺吧枱或小型舞台進行。

＜Table Top＞高人限定

唔少性愛體位都會喺床、梳化等家具上進行，而有招叫「Table Top」，顧名思義係要用到枱，仲要係高人限定呢！首先，女方要瞓喺枱上，臀部貼近枱邊，男方要企喺度進行活塞運動。點解係高人限定？皆因枱嘅高度有番咁上下，如果男方生得矮，根本玩唔到呢個動作。

＜Table for Two＞火辣VR

「VR」解做虛擬實境，係現今美國四仔界嘅人氣作品類型，好似呢套由VRBangers喺2019年推出嘅《Table for Two》，雖然片長僅得49分鐘，又係零劇情，但因為搵嚟當年僅得19歲嘅Aria Lee演出，依然好有吸引力。導演安排Aria Lee瞓喺一張可轉動嘅圓枱，再搵嚟兩位男脫星企喺圓枱兩邊，當圓枱轉動，女主角即施展出熟練嘅床技，輪流服侍兩位對手，四仔迷則可游走兩位男脫星之間，觀賞火辣嘅活塞運動，真係好有創意。

同場加映：桌下出招 櫻井步

其實慾火一旦被撻着，無論枱上枱下都會成為肉搏嘅戰場。日本AV廠MOODYZ喺2014年推出嘅《大姐姐短裙誘惑》，就有一幕劇情講述女主角櫻井步喺枱下情挑男主角，真係誘惑度十足！講起呢位紅極一時嘅癡女女神，2013年挾住貧乳寫真女優嘅身份出道，人氣超勁，不但喺同年11月贏得寫真女優選舉嘅關西冠軍，仲喺2014年揚威DMM成人頒獎禮（現稱為FANZA成人頒獎禮），獲得最優秀新人賞。至於呢套AV則被日本AV迷視為癡女系作品嘅經典，絕對值得回味。