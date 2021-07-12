【是日通勝】（一點居士）

辛丑年六月初三辛酉木滿日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時

宜：嫁娶、開業、交易

忌：鑚孔、醞釀、醃製

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：1、2、3、7

幸運顏色：紫

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座

好勝心太強，要避免因小事而鑽牛角尖。

金牛座

與人合作要顧全大局，獨斷獨行有麻煩。

雙子座

低調可遠離麻煩，今天宜少說話多做事。

巨蟹座

有點偏財運，投資可獲利，要把握時機。

獅子座

好管閒事沒好處，到頭來只會招來麻煩。

處女座

被瑣事消磨鬥志，不宜進行高風險投資。

天秤座

作出任何行動前要靜觀其變，切忌衝動。

天蠍座

既然花錢可以解決問題，就不要太孤寒。

人馬座

心情鬱悶，難以把心思專注於工作方面。

山羊座

談吐得體易引起異性注意，可帶來桃花運。

水瓶座

生活充實，但身心疲態漸露，是時候休息。

雙魚座

不要局限自己的視野，應嘗試接納新事物。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）蛇 事業旺

（跌）豬 是非多

鼠

頭腦靈活，無論做甚麼事都游刃有餘。

牛

精力充沛，朝目標奮鬥可望如願以償。

虎

事業發展不似預期，有點鬱鬱不得志。

兔

是日沖煞，保持積極心態就無懼困難。

龍

心思縝密，執行力強，做事舉一反三。

蛇

福星庇護，貴人支持，工作表現突出。

馬

財運十分好，但要謹記貪字得個貧！

羊

人緣運不錯，與人合作無往而不利。

猴

理財要審慎，投資切勿輕信小道消息。

雞

桃花大旺，單身者有望嘗到戀愛滋味。

狗

已有伴侶者要學懂包容，勿亂發脾氣。

豬

說話要謹慎，口出狂言易被眾人抵制。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

人生最重要是和誰在一起

講了多期專欄，有人問為甚麼沒有教授布風水陣或買甚麼東西改運。

無明不見，心明自現，一生都是命，半點不由人。本想分享一些助運風水的知識，剛巧有位朋友帶了幾位朋友來找我，對方的來頭不簡單，但不能公開名字，因他得悉我多年被人利用後過河拆橋的事情。話說某先生和一班富豪得悉一位朋友希望富甲一方，便去找高人大師指點迷津，對方教他於內地起高樓，買馬改名，當時這個朋友出入有保鏢，但不出幾年，好境不復存在，當然高人收費不少，還借機抽水，以增加知名度。

時間比眼睛更會看人，時間不會說謊，說的都是真相。

人生之難，難在不知我是誰，做人之簡，是準確找出自己的位置及找對身邊的人。

《周易》記載：「君子以厚得載物。土地不厚，承不了山川海岳；人心不厚，得不到道義情誼。」所謂真人不露相，我尊重的前輩都是行事低調，衣着簡樸。

八字學是中華的智慧，好像產品上的條碼，可解讀一生富貴榮華、生老病死，以至每個階段的遭遇，但除了這方面的知識，最重要是個人的品德修為，應是幫助人不是誤導人。