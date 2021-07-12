甄子丹殺神4開工做人肉廣告牌　離港半年不捨家人

憑一身好武功蜚聲國際的「宇宙最強」甄子丹，跟美國影星奇洛李維斯（Keanu Reeves）強勢聯盟，合演荷里活動作片《殺神 JOHN WICK》第四集，片中甄子丹是飾演「John Wick」的好朋友，共同抗敵，「葉問」遇上「John Wick」，當然大有睇頭！早前在上海為英皇新片《怒火》造勢的甄子丹，原來已正式為《殺》片開工，他在社交網上載自拍片，片中見身在餐廳的他，默不作聲的緩緩移向鏡頭，他以英語留言：「New stage , old battle ground . On set , off camera .」意思是在昔日的戰場上迎來新一頁，並一切準備就緒中。

甄子丹所戴的鴨舌帽引起網民注意，因帽上有「丹」的字樣，設計特別，原來是自家設計，並在其線上商店發售，售價港幣280元。至於他所戴的太陽眼鏡，則在他另一間線上商店「DONNIEYE」發售，售價180美元（約港幣1,398元）。網民笑言甄子丹十分勤力，即使為新戲開工，也不忘為其自家產品做「人肉廣告牌」，向《殺》片的台前幕後宣傳。

向來顧家的甄子丹因深知要到外地長時間拍新戲，故早前安排太太汪詩詩及子女們到上海享受家庭樂，而臨出發前他更網晒全家福及拖着太太的照片，留言表達不捨之情，說為工作而跟家人們暫別，感覺愈來愈難，同時會做到最好，希望他們會以他為傲。至於汪詩詩則留言說是次跟丈夫暫別，估計要半年，更是因疫情限制下，是他們分隔兩地最久的一次。