甄子丹殺神4開工做人肉廣告牌　離港半年不捨家人

憑一身好武功蜚聲國際的「宇宙最強」甄子丹,跟美國影星奇洛李維斯(Keanu Reeves)強勢聯盟,合演荷里活動作片《殺神 JOHN WICK》第四集,片中甄子丹是飾演「John Wick」的好朋友,共同抗敵,「葉問」遇上「John Wick」,當然大有睇頭!早前在上海為英皇新片《怒火》造勢的甄子丹,原來已正式為《殺》片開工,他在社交網上載自拍片,片中見身在餐廳的他,默不作聲的緩緩移向鏡頭,他以英語留言:「New stage , old battle ground . On set , off camera .」意思是在昔日的戰場上迎來新一頁,並一切準備就緒中。

甄子丹所戴的鴨舌帽引起網民注意,因帽上有「丹」的字樣,設計特別,原來是自家設計,並在其線上商店發售,售價港幣280元。至於他所戴的太陽眼鏡,則在他另一間線上商店「DONNIEYE」發售,售價180美元(約港幣1,398元)。網民笑言甄子丹十分勤力,即使為新戲開工,也不忘為其自家產品做「人肉廣告牌」,向《殺》片的台前幕後宣傳。

向來顧家的甄子丹因深知要到外地長時間拍新戲,故早前安排太太汪詩詩及子女們到上海享受家庭樂,而臨出發前他更網晒全家福及拖着太太的照片,留言表達不捨之情,說為工作而跟家人們暫別,感覺愈來愈難,同時會做到最好,希望他們會以他為傲。至於汪詩詩則留言說是次跟丈夫暫別,估計要半年,更是因疫情限制下,是他們分隔兩地最久的一次。