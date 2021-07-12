親子Staycation　由室內玩到戶外

Staycation已經成為常態，大家得閒都會交流酒店情報，睇睇去哪兒「度假」最開心。暑假來臨，大部分的Staycation都加入了親子主題，實行大小朋友齊齊抖一抖，留下夏日的難忘回憶。

職業摸擬 發掘興趣

幾乎每個人小時候都有過自己的夢想職業，無論長大後是否成真，都有曾經為之而努力的時候。今個夏日，不如讓小寶貝透過模擬不同的職業，找到夢想的小苗頭！香港天際萬豪酒店與童夢城通識學園推出「兒童職業探索夏日住宿計劃」，在模擬的場景中，小朋友可以打扮成飛機師、空中服務員、外科醫生、救護員、護士、消防員、海關人員等不同職業，最後更可以免費拍攝兩張制服造型數碼照片。此外，夏日營中特別加入「童夢城運動會」，小朋友化身運動員，透過不同的競技遊戲，盡情釋放活力。長達7小時的夏日營更隱藏不少環節，如小廚師、線上遊學和STEAM小學堂，玩到盡興，小朋友處身夏日營，爸媽就可以放鬆放鬆，享愛珍貴的二人世界啦！

智趣工作坊 齊齊動手So Easy

機械化製作的物品，雖然高質又快速，但千篇一律欠缺個人特色，親手製作的物品因而更顯珍貴。如果小朋友愛靜，不如帶他去參加工作坊，讓他享受親手製作物品的美好時光。今個暑假，如心酒店集團推出STEM夏日「知」旅親子住宿計劃，內含不同的工作坊，如分子料理與自製雪糕、DIY 天然防蚊法寶、天氣瓶製作、DIY溫感變色「史萊姆」、STEM機械人工作坊及賽車創作坊，小朋友參加益智有趣的工作坊，既能發揮創意，也寓學習於玩樂，共享親子樂。

四日三夜本土夏令營

說到夏天專為小朋友而設的活動，夏令營必需擁有。港島香格里拉推出了一個別出心裁的家庭夏令營住宿假期，小朋友能夠探索香港的自然奇觀，家長既可以選擇享受酒店設施，又可以投入一系列親子活動中。為期四日的夏令營是為4至12歲兒童而設、由香格里拉與體驗式教學機構 A-Team Edventures 共同策劃，以「香港秘境與自然奇觀」為設計靈感的戶外歷奇活動，小朋友將有機會探索本地鮮為人知的自然景色，包括近距離接觸小動物、發掘奇石嶙峋的獨特景觀等。活動包括日訪香港公園、大自然Bingo遊戲、夜探寶馬山，在石澗林地間尋找夜行動物蹤影；遠征西貢鹽田梓，參觀客家村莊、歷史遺址及紅樹林等。

詳情：zh.familybyshangrila-hk.com