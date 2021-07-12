黑寡婦︱俄網紅撞樣史嘉娜祖漢遜　巨胸都似埋！

漫威（Marvel）超級英雄大作《黑寡婦》（Black Widow）現正上映，日前喺北美開畫，結果勁收1,320萬美元（約1.03億港元），氣勢好勁！而女主角史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）最近盛傳再度懷孕，就連宣傳活動缺席埋！

大家見唔到真．黑寡婦都唔使太傷心，不如睇睇翻版黑寡婦先啦！最近有位俄羅斯網紅Kate Johansson被網友發掘出嚟，發現佢同史嘉娜外形似到十足十，Kate嘅眼耳口鼻同史嘉娜一模一樣，尤其係個嘴，一樣係豐厚朱唇，都係咁惹火性感！Kate都成日Cosplay扮黑寡婦，真係同本尊差唔多樣，就連佢個巨胸都似到足，真係幾可亂真！

Kate個樣咁似史嘉娜，好多人以為佢係整出嚟，但其實佢冇整過容，仲話自己係天生麗質，一切都係基因夠好喎！佢話：「好多人接近我，但佢哋最後發現我唔係史嘉娜本人，仲話我係佢嘅最佳分身！」

---------------------------------------

世事如棋局局新，娛圈熱話數之不盡，唔想Out、唔想同班Friend冇話題？就一定要留意繽FUN專題嘅「熱話」喇！