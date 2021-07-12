抽離唔到角色？彭于晏伸頭出車眼神迷離影詭異相

台灣男神彭于晏出名靚仔兼有型，加埋一身爆肌真係迷倒好多女性，不過佢唔係靠外表嘅演員，為咗演好場戲，上山下海面對危險場口都會親身上陣。早前為演冷血殺人犯角色，佢激減35磅變到皮包骨，成條脊骨突晒出嚟好恐怖，再配埋蓬頭垢面造型完全放低晒男神形象，唔少粉絲見到佢嘅造型都話好心痛，隨住電影上映，正當大家以為佢可以做番個正常大隻靚仔時，佢喺社交網上載咗一系列出遊相片，佢竟然保持住不修邊幅嘅外表，仲擺出奇怪表情，唔通佢抽離唔到角色返唔到轉頭？

睇番啲相，佢同一班人出車去咗海邊嘅地方，因為佢坐住一架冇篷嘅車，沿途大風到個口罩走位遮住咗塊面好搞笑，之後佢仲除咗口罩伸個頭出車吹風，一頭亂髮隨風飄揚外，佢更擺出好詭異嘅反眼表情，不禁令人擔心佢嘅精神狀況！

有網民指近期台灣疫情持續，戴穩妥口罩都係基本常識，莫講話除口罩影相，就連口罩走晒位都唔會出現，加上早前佢工作室發過一輯相，見佢雖然都係好瘦，頭髮仲係比較長，但係精神奕奕完全唔似有問題，所以推斷呢啲相係佢拍戲時影落嘅舊相，只係趁得閒同粉絲分享一下，粉絲相信爆肌男神外形嘅彭于晏好快就會返嚟見大家。