正過消費券！趙麗穎豪送20萬房車　黃曉明金鏈贈粉絲

人氣男團MIRROR成員近幾個月不斷收到粉絲嘅重磅賀禮，但係內地紅星就反傳統，鍾意送厚禮畀番粉絲，其中鍾意食道具飯嘅慳妹趙麗穎，竟然係最大方，送過逾20萬港幣特別獎畀「穎粉」，真係正過拎5,000蚊消費券！

咁逾20萬港幣嘅禮物係咩呢？咪係四個轆嘅房車囉，不過佢未豪到可以人人送，而係用抽獎形式送，只要得到幸運之神眷顧，一部新車就可以拍拍籮柚咁揸走，而呢位中獎嘅幸運兒曾經喺社交網大晒呢份大禮，相信嗰位「穎粉」應該開心到瞓着都笑醒！

而另一位「大豪客」就係黃曉明，佢試過喺自己嘅生日會度，送咗條逾10萬港幣嘅足金頸鏈畀粉絲做禮物，不過喺粉絲眼中，佢同黃曉明係「講心唔講金」嘅！

至於出名錫粉絲嘅陳偉霆，佢班粉絲仲做「女王」！佢試過因為要趕拍劇，陪唔到班「女王」過節，所以就送甜蜜蜜嘅朱古力畀粉絲，雖然物輕，但情義重，食到個個「女王」心都甜埋！

新疆美女佟麗婭就鍾意同粉絲一齊「滾」，試過搞咗次火鍋聚會，仲親口多謝啲粉絲話：「有你們真好，回家路上注意安全。」除咗有得食外，仲有得拎。據有份同女神一齊「滾」嘅粉絲透露：「佟麗婭真的特別低調，請粉絲吃火鍋，然後給粉絲買禮物，盒子裏的都是她給粉絲的一些零食和禮物。」呢啲女神去邊度搵呀？