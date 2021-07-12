【爆紅全球】BTS廣告身價有幾勁？年賺至少3億

出道8年的韓國勁爆組合防彈少年團（BTS），早前推出新歌《Butter》氣勢如虹，連續5周登上美國單曲榜「Billboard Hot 100」冠軍。近日韓國廣告界人士分析組合帶來的銷售效益，指全球疫情影響7子的海外演出收入，卻因長留韓國而集中火力搶攻廣告市場。

BTS身價早已凌駕所有頂級巨星，現時一年代言費由2,000萬港元起跳，出任國際品牌代言人的金額更高達3,400萬港元，組合過去1年便接拍了名車、濾水器及免稅店等12個廣告，保守估計至少進帳3億港元。

關注度較同類廣告片高7倍

業界人士又指起用7子為代言人，為品牌帶來驚人宣傳效應，如某國際知名品牌上周在官方視頻平台公開宣傳片後，20小時累積點擊逾348萬；他們拍攝的濾水器宣傳片平均也有226萬點擊，是其他同類廣告片的7倍。而他們代言的運動品牌，官方社交平台有逾百萬追隨者，負責人透露每次公開成員的硬照，隨即有海外網民留言讚好，可見他們在全球的影響力強勁！

產品印肖像 銷量升3倍

另外，組合代言的免稅店亦因其號召力，會員人數增至160萬，大部分來自海外旅客，當中有產品特地在包裝上加入BTS照片，銷量即大增3倍。而美國大型快餐連鎖店早前與BTS推出聯乘套餐後，帶挈分店銷售額較以往高出3成，可見組合的影響力非凡！