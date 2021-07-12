世界級演技　張敬軒見「遮遮」變索忍唔住錫

歌王張敬軒（軒仔）兩首歌曲《俏郎君》及《Sweet Escape》均成為今年上半年的「五台冠軍歌」，橫掃「勁歌金曲榜」及「新城勁爆流行榜」等，揮低同期推出新歌、人氣爆燈的男團MIRROR，氣勢如虹。昨日（11日）他正式把第三主打歌《重頭開始》派台，《重》MV發布一天，觀看次數超過9萬。最令網民熱議的，是張敬軒跟大熱頻道「熊仔頭」合作，把《重》曲成為網上電影《暗戀》的主題曲外，他更粉墨登場演出《暗》片，為廣大粉絲們帶來莫大驚喜！

近年軒仔不時分享其家傭「遮遮」的趣事，而在《暗》片中他演回「張敬軒」這個巨星角色並被邀請拍戲，但要跟男扮女裝的「遮遮」做對手戲。「遮遮」為軒仔準備白麵包做早餐，軒仔見到對方的「芳容」已冇眼睇，更以半英半中下令：「I want it to be烘底！」怎料對方竟把麵包放在腋下「烘熱」。忍無可忍，他要求導演換人，最後換了由靚女網紅Santis以「索遮遮」上陣，冧到他幾乎情不自禁錫錫，但卻因燈光突然失靈而壞了好事。

由於演出夠搞笑生鬼，表情豐富，身為歌王的張敬軒變了「喜劇之王」，不少網友紛紛畀Like狂讚：「張敬軒嘅演技真係世界級！」、「有張敬軒真係估你唔到！」、「張敬軒正到爆！」、「皇上好正！」有軒仔的「加持」下，《暗》片的收看次數已衝破17萬！