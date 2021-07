世界級演技　張敬軒見「遮遮」變索忍唔住錫

歌王張敬軒(軒仔)兩首歌曲《俏郎君》及《Sweet Escape》均成為今年上半年的「五台冠軍歌」,橫掃「勁歌金曲榜」及「新城勁爆流行榜」等,揮低同期推出新歌、人氣爆燈的男團MIRROR,氣勢如虹。昨日(11日)他正式把第三主打歌《重頭開始》派台,《重》MV發布一天,觀看次數超過9萬。最令網民熱議的,是張敬軒跟大熱頻道「熊仔頭」合作,把《重》曲成為網上電影《暗戀》的主題曲外,他更粉墨登場演出《暗》片,為廣大粉絲們帶來莫大驚喜!

近年軒仔不時分享其家傭「遮遮」的趣事,而在《暗》片中他演回「張敬軒」這個巨星角色並被邀請拍戲,但要跟男扮女裝的「遮遮」做對手戲。「遮遮」為軒仔準備白麵包做早餐,軒仔見到對方的「芳容」已冇眼睇,更以半英半中下令:「I want it to be烘底!」怎料對方竟把麵包放在腋下「烘熱」。忍無可忍,他要求導演換人,最後換了由靚女網紅Santis以「索遮遮」上陣,冧到他幾乎情不自禁錫錫,但卻因燈光突然失靈而壞了好事。

由於演出夠搞笑生鬼,表情豐富,身為歌王的張敬軒變了「喜劇之王」,不少網友紛紛畀Like狂讚:「張敬軒嘅演技真係世界級!」、「有張敬軒真係估你唔到!」、「張敬軒正到爆!」、「皇上好正!」有軒仔的「加持」下,《暗》片的收看次數已衝破17萬!