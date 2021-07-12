胡鴻鈞粉絲原來唔係最Like佢歌藝：佢哋係外貌協會

歌手胡鴻鈞（Hubert）現身新城電台為年尾頒獎禮開始拉票，同時宣布「喜訊」，指新歌《整親》於4台中奪3冠1亞佳績，其MV點擊率更超過1百萬，故日前為答謝Fans支持開視像傾偈，意外發現Fans喜歡他竟然並非因為歌藝：「大部分都係鍾意我個樣，同我一樣係外貌協會，我仲係永譽會員。（咁膚淺？）又唔係，都鍾意我啲歌嘅！」

問到最細Fans幾多歲？Hubert笑話幾年前都有2歲小粉絲，現時應該約5、6歲，即被記者打趣問是否鍾情他一個？他大方說：「冇所謂，就好似你搵另一半都係要揀。」問到是否揀定了緋聞女友蔡思貝？他抵死笑話「咩都揀緊」，再追問他有冇關心對方最近出風瘌入院？他坦承有隔空送暖：「有Message佢，可能佢最近太忙，少休息免疫系統差啲。（心痛？）任何朋友有事都擔心嘅。（煲湯畀佢囉。）佢自己搞掂㗎啦！我最近個心都唔舒服。（因為心痛佢唔舒服？）係最近狂操好攰！遲啲會有新作品。」

講回年尾頒獎禮，無綫跟四大唱片破冰後有信心冧莊再做歌王？他表示對獎項抱平常心：「百花齊放嘛！（今年想獨霸歌王？）隨緣啦！最近睇《聲夢傳奇》覺得啲學員前途無可限量，當中喜歡炎明熹把聲、唱法同個人風格。」