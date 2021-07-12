Tap＆Go登記消費券　免費攞5G 300GB數據卡

政府電子消費券正式接受申請，其中一個登記工具Tap & Go「拍住賞」又有新優惠。7月12日起至10月31日推廣期內，非csl / 1O1O用戶只要透過Tap & Go「拍住賞」手機錢包作為指定儲值支付工具帳戶領取消費券，之後憑登記短訊親臨全線csl專門店或1O1O Center，即可換領csl / 1O1O 5G 300GB本地流動數據卡1張，在90日內體驗相關的5G流動通訊服務，當中包括Now E精選組合、4K西甲足球賽事重溫及MOOV 24 bit音樂服務等，合共8款免費增值服務。

此優惠亦適用於現有csl / 1O1O客戶，只要致電csl / 1O1O客戶服務熱線或親臨全線csl專門店或1O1O Center登記，也可獲得5G 300GB本地流動數據。同時，Tap & Go「拍住賞」用戶可享5G手機淨機約HK$1,000元之折扣優惠，咁啱想買新手機的話不妨考慮。