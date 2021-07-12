《盛．舞者》方紹聰娛圈打滾11年　全因2個字！

無綫綜藝真人Show《盛．舞者》，今晚（12日）播出第6集；由於比賽漸趨緊湊，今集開始一連5集，節目時間將延長15分鐘至晚上11時15分。隨着比賽進程的推進，各參賽者亦逐步展現特色及實力，當中備受關注的，有當了11年藝人、曾參演《愛．回家之開心速遞》及主持J2節目《野外步出》的方紹聰（奶仔）！於麥秋成隊的奶仔在節目中充分展現了表演者在舞台上的熱血及專注，舞台下的他，亦沒有放過每一個鍛煉自己的機會。因喜愛Hip Hop文化加入跳舞行列、再走入演藝圈的奶仔，一直是默默耕耘的最佳見證。

早於十多年前已拜麥秋成為師學習跳舞的他，2019年曾為盧宛茵棟篤笑演唱會排舞，足見其實力在圈內早已備受認同。談到在圈中打滾11年依然沒有放棄，奶仔指正正是因為熱愛：「呢份係我好鍾意嘅職業，就算辛苦，但我知道每次拍攝我都係進步緊嘅，希望有日會做到我想做嘅水平。」他又謂參賽最難忘，是能夠認識孖8（李俊華），奶仔表示：「細個跳舞時已經知道孖8好勁，係街舞界嘅始祖人物，喺佢身上學到好多嘢。」

除了奶仔，狄易達戰隊的陳苑澄（Tania）實力亦不容忽視！Tania自小便受過藝術體操等相關訓練，難怪在節目中無論側手翻、倒立、擘髀等高難度動作均完全難不到她。但Tania受訪時直指自己不是天生柔軟，而是透過後天苦練，她謂：「因為細細個就跳芭蕾舞、中國舞，後來仲加入埋藝術體操港隊，所以先幸運地得到磨練嘅機會。」