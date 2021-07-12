變靚有法否認整容！賴彥妤希望「雙喜臨門」

28位準港姐於西貢一間酒店會見傳媒，候選佳麗賴彥妤去年已曾參選，今年決定捲土重來，結果成功躋身28強，她笑言已是一大進步，將會竭盡所能爭取好成績。對被有網民指她與去年比較，實有「變臉」之嫌，賴彥妤強調沒有整容、微調甚至打針：「只係呢幾個月用生果減肥法減咗15磅，依家大約47kg，接近人生最瘦嘅階段。（有信心打入三甲？）官方答案梗係有啦，總之盡自己努力，入到訓練營已經係一大進步。」

問到哪位佳麗是她心目中的勁敵，她坦言今年佳麗無論樣貌或學歷，質素也很高，自己會練好才藝，及針對性再減手臂及腰部分，務求以最佳狀態見人。剛考完律師試的她，透露約兩個月後知結果，自己亦是8月生日，希望可以「雙喜臨門」。

梁允瑜爆喊離場

候選佳麗梁允瑜繼與前男友爆粗短片外洩後，再傳出求學時曾用椅子掟老師，事後她公開道歉，承認自己曾是壞學生。未知是否淘汰賽在即，她顯得有點情緒不穩。受訪時，被問到會否擔心負面報道影響進級時，她說：「我覺得關於粗口嘅訪問，之前已經回應咗，我就唔再回應，想專心番個比賽，希望大家畀番啲空間我。」豈料語畢即激灑當場，需要身邊人安慰，更離場冷靜情緒。