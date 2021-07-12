「剔牌」新球鞋　色彩迎體壇盛事

四年一度的體育盛事本月底就會正式舉行，運動氣氛亦日漸濃厚，運動巨頭Nike為迎接此體壇盛事特別推出全新Rawdacious系列，以一系列色彩設計為旗下多個經典鞋款注入動感與熱情。當中跑鞋款式就分別有Air Zoom Alphafly NEXT%、Air Zoom Pegasus 38及Air Zoom Pegasus 38 FlyEase，設計運用白色鞋身作主調，並配襯融合粉紅色及橙紅色的中底，而Air Zoom Alphafly NEXT%前掌Zoom Air氣墊更以搶眼的螢光綠色呈現。

另系列亦有Air Zoom G.T.Run及Tiempo Legend 9 Elite FG兩款籃球鞋款及足球靴款登場，當中Air Zoom G.T.Run屬於Nike Basketball全新Greater Than系列，設計針對快速切入及急停轉向，採用超輕的快速響應緩震系統，配備前掌雙層疊加式Zoom Air氣墊單元及全掌雙層React泡棉，可以同時兼顧舒適性、耐用性及透氣性。Tiempo Legend 9 Elite FG則從Legend 9進化而成，通過重新設計鞋底及精簡鞋面，讓鞋款成為有史以來最輕的Tiempo，鞋底的鞋釘為快速切入及急停提供充足抓地力，而鞋頭及內側更有以柔軟泡棉緩震顆粒製成的圓點，可以幫助球員更精準地控球、傳球及射門，發揮最全面的場上表現（7月15日推出）。